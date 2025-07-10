Как стать поставщиком дизтоплива для осенних полевых работ в Шымкенте

Городское управление сельского хозяйства и ветеринарии объявило прием заявок от поставщиков нефтепродуктов для участия в обеспечении аграриев топливом в рамках осенней кампании 2025 года. Прием документов будет осуществляться с 10 по 18 июля, с 9:00 до 18:30, по адресу: проспект Назарбаева, 10 (кабинет 1501).

— Всего для нужд аграриев выделено 337 тонн дизельного топлива по цене с завода — 278 846 тенге за тонну (или 232 тенге за литр). Это позволит местным фермерам подготовиться к уборке и севу с минимальными затратами, — отметили в управлении.

Что нужно подготовить

Чтобы получить право перевозить и поставлять дизельное топливо, компаниям необходимо предоставить следующий пакет документов:

Заявку на участие в определении региональных операторов по форме, установленной Правилами.

Ценовое предложение с указанием общей суммы наценки за услуги (приобретение, доставка, хранение и поставка).

Копии документов, подтверждающих опыт реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана не менее двух лет.

Банковскую справку о наличии денежных средств или кредитных линий для выкупа необходимого объема топлива.

Справку из обслуживающего банка об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам более трех месяцев (справка выдана не ранее чем за месяц до даты подачи заявки).

Документ, подтверждающий отсутствие налоговой задолженности (выдан не ранее чем за пять дней до даты подачи).

Документы, подтверждающие права на нефтебазу или резервуар, либо договор аренды.

Информацию о техническом состоянии нефтебазы, включая копию технического паспорта, наличие весовой для бензовозов или автоматической системы налива, документ о наличии и установке контрольных приборов учета согласно приказу Минэнергетики РК от 26 декабря 2022 года № 435.

Письмо-согласие на отпуск топлива в выходные и праздничные дни в период полевых работ.

Документ, подтверждающий наличие бензовоза (в собственности или на законных основаниях).

Схему расположения нефтебаз.

Подтверждение использования модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур.

Заседание комиссии по определению поставщиков состоится 21 июля в здании городского акимата.

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