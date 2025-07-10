Как стать поставщиком дизтоплива для осенних полевых работ в Шымкенте
Для подготовки и проведения осенних работ предусмотрено 337 тонн дизельного топлива. Отпускная цена с завода установлена на уровне 232 тенге за литр, что позволит сельхозпроизводителям получить горючее по более доступной цене, передает корреспондент агентства Kazinform.
Городское управление сельского хозяйства и ветеринарии объявило прием заявок от поставщиков нефтепродуктов для участия в обеспечении аграриев топливом в рамках осенней кампании 2025 года. Прием документов будет осуществляться с 10 по 18 июля, с 9:00 до 18:30, по адресу: проспект Назарбаева, 10 (кабинет 1501).
— Всего для нужд аграриев выделено 337 тонн дизельного топлива по цене с завода — 278 846 тенге за тонну (или 232 тенге за литр). Это позволит местным фермерам подготовиться к уборке и севу с минимальными затратами, — отметили в управлении.
Что нужно подготовить
Чтобы получить право перевозить и поставлять дизельное топливо, компаниям необходимо предоставить следующий пакет документов:
- Заявку на участие в определении региональных операторов по форме, установленной Правилами.
- Ценовое предложение с указанием общей суммы наценки за услуги (приобретение, доставка, хранение и поставка).
- Копии документов, подтверждающих опыт реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана не менее двух лет.
- Банковскую справку о наличии денежных средств или кредитных линий для выкупа необходимого объема топлива.
- Справку из обслуживающего банка об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам более трех месяцев (справка выдана не ранее чем за месяц до даты подачи заявки).
- Документ, подтверждающий отсутствие налоговой задолженности (выдан не ранее чем за пять дней до даты подачи).
- Документы, подтверждающие права на нефтебазу или резервуар, либо договор аренды.
- Информацию о техническом состоянии нефтебазы, включая копию технического паспорта, наличие весовой для бензовозов или автоматической системы налива, документ о наличии и установке контрольных приборов учета согласно приказу Минэнергетики РК от 26 декабря 2022 года № 435.
- Письмо-согласие на отпуск топлива в выходные и праздничные дни в период полевых работ.
- Документ, подтверждающий наличие бензовоза (в собственности или на законных основаниях).
- Схему расположения нефтебаз.
- Подтверждение использования модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур.
Заседание комиссии по определению поставщиков состоится 21 июля в здании городского акимата.
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