Как создавался первый наземный объект космической инфраструктуры Казахстана

Строительство этого уникального объекта началось в марте 2005 года на месте бывшей базы отдыха «Энергетик». Спустя всего девять месяцев, в декабре 2005 года, Центр был введен в эксплуатацию. Такого в истории не было. По статистике, строительство такого сложного технического объекта ведется несколько лет. Чем была обусловлена такая оперативная необходимость?

— В 2004 году Правительством страны нашему новому предприятию — АО «РЦКС» была поставлена задача — создать казахстанскую космическую систему связи и вещания и отказаться от услуг иностранных операторов связи. Работы по созданию первого спутника связи и наземного комплекса по управлению шли параллельно мощными темпами, и этот динамичный, позитивный настрой был задан самим Кабинетом министров страны и Агентством по информатизации и связи РК. Задача оказалась не из простых — модернизация, перестройка на площади в 8 гектаров бывшего детского лагеря оказалась намного сложнее, чем если бы это был объект с «нуля». Но все получилось. Одним из главных вопросов была подготовка кадров. Специалистов отбирали по всему Казахстану. Из тысячи инженеров — связистов была сформирована первая группа из 30 человек, которая приступила к работе на объекте, — рассказал первый руководитель, ныне советник АО «РЦКС» Виктор Лефтер.

За 20 лет первый наземный комплекс управления спутниками связи стал современным технологическим центром, соответствующим международным стандартам. Сегодня в его составе центр управления полетами (ЦУП) космических аппаратов, центр управления мониторинга (ЦУМ) каналов спутниковой связи и вещания, который дает допуск земным пользовательским станциям спутниковой связи, центр аппаратно-программного и метрологического обеспечения с (ЦАП и МО) командно-измерительной системой, которая предназначена для точного измерения местоположения спутников на орбите, а также службы эксплуатации инфраструктуры. Все системы ЦКС «Акколь» полностью автономны, независимы и предназначены для непрерывного выполнения задач управления, контроля и поддержания заданных технических и баллистических характеристик космических аппаратов серии «Kazsat».

Центр оснащен новейшим технологическим оборудованием для управления национальными космическими аппаратами серии «Kazsat». В 2008–2010 годах ЦКС «Акколь» был модернизирован по проекту «Kazsat-2», в 2013 году по проекту «Kazsat-3».

Сейчас на орбите работают спутники Kazsat-2 (запущен в 2011 году) и Kazsat-3 (запущен в 2014 году) со сроком службы 15 лет с возможностью продления работы. Спутники связи Kazsat покрывают всю территорию Казахстана, страны Центральной Азии и центральную часть России.

В 2013 году у ЦКС «Акколь появился младший брат — резервный наземный комплекс управления — Центр космической связи «Коктерек» в Илийском районе Алматинской области.

Главной ценностью АО «РЦКС», которое сегодня считается флагманом среди предприятий Казкосмоса, являются люди, специалисты, трудовой коллектив. Высоко квалифицированные инженеры, основной состав которых работает в ЦКС «Акколь», в круглосуточном режиме ведут управление, контроль и поддержание заданных технических характеристик бортовых систем и агрегатов космических аппаратов системы связи и вещания «Kazsat».

Сегодня в ЦКС «Акколь» работает 75 сотрудников, из них 50 — инженерный состав. Причем, ключевые руководящие посты и костяк коллектива Центра составляют специалисты первого набора, теперь уже ветераны.

Космическая система связи и вещания РК в составе двух космических аппаратов и двух наземных комплексов управления работает в штатном режиме. Услугами космической связи успешно пользуются 19 операторов связи.

Устойчивая связь, телевизионное вещание, передача данных на территории всей страны и за ее пределами — это и есть вклад АО «РЦКС» и непосредственно ЦКС «Акколь» в социально-экономическое развитие страны, обеспечение информационной независимости Казахстана.

