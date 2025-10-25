Космическая связь: как обеспечена информационная безопасность Казахстана

Как космическая система связи и вещания «Kazsat» обеспечивает информационную независимость страны, каковы перспективы развития национальной спутниковой связи? Об этом в интервью агентству Kazinform рассказал председатель правления АО «Республиканский центр космической связи» Малик Жуйриктаев.

Информационная независимость страны

— Создание первой в истории страны космической системы связи и вещания стало не только ключевым этапом в развитии национальной орбитальной группировки, но и прочной основой телекоммуникационной инфраструктуры, наглядным примером эффективного развития отечественной космической отрасли, цифровой независимости Казахстана. Устойчивая связь, телевизионное вещание, передача данных на территории всей страны и за ее пределами — это и есть наш вклад в социально-экономическое развитие страны. Вот уже более 20 лет РЦКС обеспечивает информационную независимость Казахстана посредством предоставления космической связи. Национальная космическая система связи и вещания в составе двух спутников и двух наземных комплексов управления работает в штатном режиме, — отметил М. Жуйриктаев.

Фото: АО «РЦКС»

Как создавался ЦКС «Акколь»

Согласно документальным материалам, в 2000-х годах в Казахстане возникла острая необходимость создания собственной космической системы связи и вещания. Вопросы по организации первой национальной спутниковой системы связи Казахстана решались стремительно.

30 декабря 2003 года Правительство РК выдает постановление о создании Республиканского центра космической связи и уже в январе 2004 года АО «Национальный инновационный фонд» заключило с российским государственным космическим научно-производственным центром им. М. В. Хруничева контракт на создание космического аппарата (КА) Каzsаt.

18 марта 2004 года состоялась государственная регистрация юридического лица, в апреле 2004 года был утвержден эскизный проект первого космического аппарата связи.

18 июня 2004 года было принято решение Правительства Казахстана о размещении наземного комплекса управления (НКУ) космическими аппаратами в городе Акколь Акмолинской области.

Строительство нового объекта космической инфраструктуры на месте бывшего оздоровительного центра «Энергетик» началось в марте 2005 года. Ввод в эксплуатацию НКУ «Акколь» состоялся 20 декабря 2005 года. Уникальный объект был создан в рекордные сроки — 9 месяцев.

— Говоря о таких исторических датах, как 20-летие ЦКС «Акколь», в первую очередь, надо сказать о людях, специалистах, которые стояли у истоков этой большой работы. Это почетный связист Казахстана Виктор Дмитриевич Лефтер — первый руководитель предприятия космической связи. Именно его команда энтузиастов, инженеров связи сумела сделать правильный шаг на пути создания первой космической системы связи Казахстана. И, что немаловажно, основной костяк специалистов, включая самого экс-руководителя, продолжает трудиться на предприятии. Сегодня КСС «Kazsat» в составе двух космических аппаратов и двух наземных комплексов управления успешно работает, полностью обеспечивая всю страну и соседние государства космической связью, — рассказал руководитель АО «РЦКС».

Фото: РЦКС

Из чего состоит ЦКС «Акколь»

ЦКС «Акколь» является основным наземным комплексом управления орбитальной группировкой спутников серии «Kazsat».

В его составе: непосредственно сам центр управления полетами космических аппаратов, центр управления мониторинга каналов спутниковой связи и вещания, который дает допуск земным пользовательским станциям спутниковой связи, центр аппаратно-программного и метрологического обеспечения с командно-измерительной системой, которая предназначена для точного измерения местоположения спутников на орбите, а также службы эксплуатации инфраструктуры.

— ЦКС «Акколь» оснащен современным технологическим оборудованием для управления национальными космическими аппаратами серии Kazsat. Центр был модернизирован в 2008–2010 годах по проекту Kazsat-2 и в 2013 году по проекту Kazsat-3. Все системы центра полностью автономны, независимы и предназначены для непрерывного выполнения задач управления, контроля и поддержания заданных технических и баллистических характеристик КА серии Kazsat. Центр космической связи «Акколь» — это главное звено в сложной системе спутниковой связи, и наш коллектив может гордиться тем, что стал первым в Казахстане предприятием, создавшим собственную наземную космическую инфраструктуру, ставшей гаванью космической связи Казахстана, — говорит руководитель АО «РЦКС»

Фото: РЦКС

Права на доступ и информационным технологиям

Каждый человек имеет право на труд, отдых, здоровье, образование и доступ к современным технологиям. Однако, технологическое развитие не всегда происходит равномерно в масштабах одной страны.

— Одной из ключевых задач реализации проекта по созданию национальной космической системы связи было, есть и остается обеспечение услугами на всей территории РК к доступу к информационным ресурсам страны. Примером может служить реализация проекта по распространению каналов телерадиовещания OTAU TV. Кроме этого, РЦКС в 2024 году была проведена работа по построению собственной опорной сети для предоставления услуги широкополосного доступа к интернету в рамках реализации национального проекта в области связи «Доступный интернет» для жителей 176 малонаселенных сельских пунктов. Для жителей услуга доступа к интернету предоставляется на бесплатной основе. Оборудование спутниковой связи позволяет жителям сел подключаться к интернету без ограничений, как по количеству подключений, так и по количеству скачиваемого и передаваемого трафика. РЦКС в рамках реализации этого проекта предоставил доступ к информационным ресурсам порядка 18 тысячам жителям сел, тем самым внесло свой вклад в программу устранения цифрового неравенства между городским и сельским населением, — отметил М. Жуйриктаев.

Фото: РЦКС

Пилотный проект: интернет для школ

В 2024 году Главой государства Министерству цифрового развития (сейчас Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК – прим. ред.) было поручено решить задачу по обеспечению организаций среднего образования Республики Казахстан (до 2000 школ) качественной услугой связи с применением решений негеостационарной сети связи Starlink от компании SрасеХ.

— Техническую и организационную часть реализации проекта поручили нам, АО «РЦКС». Принимая во внимание социальную значимость проекта, было принято решение о подключении объектов образования, согласно актуализированного списка, с 1 января 2025 года. Важно отметить, что список из 1788 школ в ходе реализации пилотного проекта по инициативе местных исполнительных органов постоянно меняется. Так, по состоянию на 17 июля 2025 года с учетом исключенных объектов образования по причине обеспечения ВОЛС и закрытия школ, перечень объектов образования, которым предоставлен доступ к Интернету, состоит из 1653 школы, — подчеркнул М. Жуйриктаев.

Как известно, 12 июня 2025 года МЦРИАП РК и компания Starlink подписали соглашение о соблюдении компанией Starlink требований законодательства РК при предоставлении спутникового интернета на территории страны.

Фото: РЦКС

О перспективном проекте Kazsat-3R

В соответствии с планами развития национальной спутниковой системы связи Kazsat, в 2029 году будет осуществлена плановая замена спутника связи и вещания KazSat-3, чей расчетный срок эксплуатации определен до декабря 2029 года.

— Учитывая технологические аспекты реализации космических проектов, практические работы по созданию новой комической системы связи Kazsat-3R будут начаты в 2026 году и завершены в 2029 году. Место реализации проекта будет определяться по итогам выбора генерального подрядчика среди международных космических предприятий. В данный момент Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан совместно с подведомственными космическими предприятиями завершаются мероприятия по обоснованию финансирования реализации проект Kazsat-3R. Финансирование проекта панируется с привлечением двух источников. Основное финансирование, а это более 60% от общей стоимости космической системы связи KazSat-3R будет осуществляться за счет собственных средств Республиканского центра космической связи (оператор космической системы связи KazSat), дофинансирование высокотехнологичного космического проекта будет осуществляться за счет средств Республиканского бюджета. В 2026 году планируется выбрать Генерального подрядчика среди ведущих космический предприятий и подписать с ним договор для выполнения всех работ по проекту, — рассказал руководитель АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев.

Фото: РЦКС

Спутник KazSat-3R будет размещен в казахстанской орбитальной позиции 58,5 градуса восточной долготы.

Наземные технические средства по его управлению будут построены на территориях действующих казахстанских центров космической связи «Акколь» в Акмолинской и «Коктерек» в Алматинской областях, с территории которых ведется непрерывная работа по эксплуатации действующей космической системы связи KazSat.