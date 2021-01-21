Как создать ОСИ: акимат Алматы разъяснил алгоритм регистрации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане вступил в силу закон по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, согласно которому вместо КСК собственники жилых и нежилых помещений обязаны выбрать новую форму управления объектом кондоминиума — объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество многоквартирного дома. Об алгоритме создания и регистрации ОСИ рассказал и.о заместителя руководителя управления жилищной политики Алматы Жандос Кайырханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управлением жилищной политики совместно с районными акиматами сформированы мобильные группы для консультации и участия в собраниях собственников по переходу на новые формы управления.

Так, внесенными поправками в законодательство предусмотрена новая форма некоммерческой организации «Объединение собственников имущества» (ОСИ) по принципу «один дом – одно объединение – один счет», который предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом, а также позволит жителям накапливать средства на содержание только своего дома с возможностью мониторить поступления денег и их расходование.

На сегодняшний день в Алматы мобильными группами проведено порядка 2400 собраний с охватом 6700 многоквартирных жилых домов: зарегистрировано 235 ОСИ и выбрано порядка 325 простых товариществ (ПТ) как новой формы управления.

«Ранее у нас был КСК, который обслуживает несколько домов, некоторые до 100 домов. У них на все дома был один счет, и основой вопрос, который задавался жителями - это прозрачность деятельности КСК. Жители не получали отчеты, не знали, сколько поступает с каждого дома средств и куда они тратятся. Поэтому вышел новый закон с дополнениями и изменениями. Я думаю, что жители будут постепенно выбирать новые формы управления», - сказал в ходе брифинга в РСК Жандос Кайырханов.

Он добавил, что жители каждого дома теперь сами избирают членов совета дома (не менее из 3 человек) и ревизионной комиссии, а также выбирают председателей из числа жителей. «Они должны быть собственниками квартир. Если жильцы хотят остаться в составе КСК, то КСК, как управляющая компания, может управлять до 1 июля 2022 года. Дальше жители совместно с КСК должны решать этот вопрос», - рассказал Жандос Кайырханов.

Основными функциями председателя ОСИ является:

1) государственная регистрация объединения собственников имущества в органах юстиции;

2) формирование списка собственников квартир, нежилых помещений и заключение с ними договоров об оказании услуг по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;

3) организация исполнения решений собрания и совета дома;

4) размещение в общедоступных местах информации о принятых собранием и советом дома решениях;

5) открытие текущего и сберегательного счетов в банках второго уровня;

6) заключение и исполнение договоров об оказании услуг с субъектами сервисной деятельности;

7) заключение договоров об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, и по их оплате;

8) мониторинг внесения собственниками квартир, нежилых помещений денег на управление объектом кондоминиума и на содержание общего имущества объекта кондоминиума;

9) представление совету дома ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;

10) выполнение иных функций, связанных с управлением объектом кондоминиума и содержанием общего имущества объекта кондоминиума.

Пошаговый алгоритм для горожан - что надо сделать чтобы создать ОСИ

В данном направлении проводится активная работа. Алгоритм предусматривает, что жители в явочном порядке могут проводить собрание собственников квартир, нежилых помещений, в ходе которых принимается решение по выбору формы управления ОСИ или же ПТ. При этом, для принятия решения необходимо участие более половины собственников от общего числа и большинством голосов участвующих принимается решение, то есть не менее 26%.

«В настоящее время, с учетом непростой эпидемиологической ситуации, горожанам было рекомендовано переходить на письменный опрос, и проводить обсуждения посредством социальных сетей и мессенджеров», - ответили в управлении.

В Управлении жилищной политики ответили, куда могут жаловаться жители, если ОСИ плохо выполняет работу.

«Государственный контроль в сфере управления жилищным фондом проводится Жилищной инспекцией в соответствии с Законом и Предпринимательским Кодексом РК. Жилищная инспекция проверяет органы управления по проверочному листу, который охватывает несколько вопросов. Для принятия мер и проведения проверки в отношении органа управления, а также при наличии нарушений, жителям необходимо обратиться в Управление жилищной политики города Алматы с указанием конкретных фактов и доводов с приложением всех подтверждающих материалов», - пояснили в ведомстве.

Ранее в акимате также поясняли порядок перехода с КСК на ОСИ.