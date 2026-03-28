Как соцсети влияют на развитие детей — эксперты

Эксперты убеждены, что использование гаджетов может приводить к ряду негативных последствий: повышенной тревожности, нарушениям сна, а также снижению самооценки. Особеннно это отражается на развитии речи ребенка.

— Мы сейчас не берем в расчет детей с диагнозами. Речь идет о детях с поздним стартом речи, у которых она не сформировалась. Условно говоря, в год ребенок уже должен говорить простыми предложениями хотя бы из двух-трех слов. Это норма, стандарт. Но сейчас эта норма сместилась практически до трех лет. Я не говорю, что каждый ребенок с задержкой, но, например, из десяти детей трое-четверо точно будут с поздним стартом речи, — отметила Ксения Костенко.

Кадр из подкаста Bizdin Orta

Она добавила, что нельзя утверждать, будто с самими детьми «что-то не так» — изменения происходят в среде, в которой они растут. Мозг ребенка воспринимает информацию извне и ориентируется на те сигналы, которые получает.

— Если раньше дети были включены в совместные игры, живое общение, активную деятельность, то речь развивалась быстрее. Сейчас же, если говорить о возрасте до трех лет — периоде, когда особенно активно формируется речь, — важно заложить базу, чтобы затем развивать другие познавательные процессы, — пояснила эксперт.

По словам Ксении Костенко, если ребенок привыкает только «листать» смартфон, ему не нужно самостоятельно добывать информацию или задавать вопросы — ответы приходят быстро и без усилий.

— Если сравнить ребенка, который развивается через живое общение с родителями, игры и коммуникацию, с тем, кто просто смотрит яркий и быстрый контент, мозг выберет более легкий путь — там, где не нужно напрягаться. Он не будет выбирать то, где нужно прилагать усилия. Поэтому дети, у которых есть постоянный доступ к гаджетам и фоново включен телевизор, хуже реагируют на речь, не всегда выполняют инструкции, и, как следствие, у них наблюдается задержка речевого развития, — подчеркнула нейропсихолог.

По словам Азамата Жаманчинова, ЮНИСЕФ провел исследование Kazakhstan Kids Online, посвященное поведению детей в интернете. Оно основано на международной методологии и позволило получить общее представление о ситуации в стране. В частности, выяснилось, что дети начинают пользоваться интернетом в раннем возрасте: около 46% — уже с 5–8 лет, и с возрастом уровень вовлеченности только растет.

— Мы видим и тревожные сигналы. Например, уровень кибербуллинга достигает 21%. Дети знакомятся в сети с незнакомыми людьми, получают негативные сообщения. Эти данные опубликованы, мы ими делимся, и они помогают нам формировать дальнейшие направления работы, — отметил он.

По словам Азамата Жаманчинова, нередко несовершеннолетние становятся жертвами взрослых, которые злоупотребляют их доверием, используют социальные сети и интернет для установления контакта, получения фото- и видеоконтента с последующим его использованием в противоправных целях.

Он подчеркнул, что в этих условиях ключевая задача взрослых — создать безопасную цифровую среду. Речь идет как о развитии инфраструктуры, так и о формировании условий, при которых дети смогут безопасно пользоваться интернетом, получать информацию, общаться и самовыражаться

Напомним, 12 ноября Мажилис Парламента Республики Казахстан принял в первом чтении проект Цифрового кодекса. В ходе обсуждения депутат Асхат Аймагамбетов предложил рассмотреть возможность введения возрастных ограничений при регистрации в социальных сетях. По его словам, сегодня в TikTok и Instagram дети создают аккаунты уже с 5–6 лет — без согласия родителей, верификации и каких-либо ограничений.