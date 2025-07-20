Как сериалы, религия и география влияют на выбор казахских имен

По мнению эксперта, имена отражают не только личные или семейные предпочтения, но и исторические, культурные и политические процессы.

В советскую эпоху обращали внимание на удобство – чтобы легко произносилось на русском языке, не содержало специфических казахских букв и не вызывало трудностей при оформлении документов.

– Имена часто давались в честь героев и значимых исторических личностей. Особенно в советский период популярными стали имена героев Великой Отечественной войны, таких как Алия (в честь Молдагуловой), Мәншүк (в честь Маметовой). Однако в те времена родители старались выбирать имена, удобные для произношения и записи на русском языке. Поэтому имя Алия стало популярным, а Мәншүк не получило широкого распространения – возможно, из-за трудного произношения, – полагает Кайыр Рысбаев.

После обретения независимости Казахстана родители все чаще называли детей в честь акынов, батыров и казахских ханов.

– В 90-е годы начался активный интерес к собственной истории: менялась школьная программа, стали доступны исследования, в кино и СМИ появились материалы о национальных героях. Это отразилось и в именах: Райымбек, Кабанбай, Есет. Процессы во многом были связаны с переосмыслением истории Казахстана и тем, что отпала цензура. Но даже среди этих имен были свои «фавориты», например, Райымбек стал более популярным, чем Қабанбай, потому что оно короче и удобнее в быту, – поясняет эксперт.

Фото из личного архива К. Рысбаева

Как в наши дни, так и в XIX веке на выбор имен значительное влияние оказывала религия. В то время муллы часто давали детям имена из Корана. Так, Абая на самом деле звали Ибрагим, а Шокана – Мухаммедханафия. Но они были сложными для произношения, и в быту такие имена нередко заменялись более простыми вариантами, и в истории эти личности остались под своими псевдонимами.

Сейчас снова наблюдается всплеск интереса к арабским именам. По мнению демографа, это может быть чревато утратой индивидуальности и национального колорита.

Возвращение старинных имен

В последние годы некоторые родители стремятся выбрать для своих детей оригинальные имена, вдохновленные историческим наследием. Наблюдается интерес к древнетюркским именам – в обиход постепенно возвращаются такие имена, как Күлтегін, Білге, Тоныкөк, Елтеріс.

– Пока это единичные случаи, массовым явлением назвать нельзя. Связано с желанием сохранить тюркскую идентичность и вернуться к корням. В какой-то степени это можно рассматривать как культурный нонконформизм, ответ на арабизацию – люди ищут альтернативу, – считает Кайыр Рысбаев.

Региональные различия

По мнению демографа, в Казахстане прослеживаются региональные особенности в выборе имен. Так, на западе страны, в Атырау, Актобе и Мангистау, часто называют детей в честь известных батыров Исатая, Махамбета, Есета. На востоке можно встретить имена, связанные с природными ососбенностями региона – например, Архат.

Также различия заметны между городом и сельской местностью. В городах чаще родители выбирают универсальные имена, которые легко произносятся на русском или английском языках – Айлин, Алтаир, Милан, Алан и другие. В селах, напротив, сохраняются имена с специфическими казахскими буквами.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Среди казахов, живущих за пределами Казахстана, также наблюдаются интересные особенности. В России казахи часто дают детям имена, которые также распространены у татар – Руслан, Тимур, Рамиль, Ринат. Такие имена не содержат специфических казахских букв, их проще записывать и произносить на русском языке. Это во многом связано с влиянием русскоязычной среды и тесным соседством с татарским населением, особенно в Оренбургской и Астраханской областях.

В Китае, по словам эксперта, чаще выбирают традиционные казахские имена без арабизмов. А в Иране, напротив, преобладают арабские и персидские имена. В Узбекистане, где уровень исламизации выше, казахи также чаще дают детям мусульманские имена.

Влияние медиа и поп-культуры

Популярные сериалы и звезды тоже оставляют след в казахских именах. В 1990-х годах, с волной латиноамериканских сериалов, появились девочки по имени Элеонора, Мария. По словам демографа, корейские сериалы вряд ли сильно повлияли на имена, так как они слишком трудны для произношения. Сегодня определенное влияние оказывает турецкая культура.

– А вот турецкие имена, наоборот, встречаются чаще, поскольку близкий тюркский язык, и некоторые имена перекликаются. Многие родители называют детей Османом, хотя по-казахски правильнее говорить «Оспан», – отмечает Кайыр Рысбаев.

Как правильно выбрать имя?

Эксперт рекомендует подходить к выбору имени вдумчиво, так как имя – это часть культурного кода. Во-первых, при выборе имени для ребенка желательно учитывать национальные традиции – это помогает сохранить национальную идентичность и избежать недоразумений. Например, если у человека имя и отчество Ринат Рифхатович, то, несмотря на то, что он казах, это может вызывать у окружающих вопросы. Поэтому лучше отдавать предпочтение исконно казахским именам, а не заимствованным или иностранным. Сегодня модно давать арабские имена, но в будущем это может обернуться определенными трудностями: за границей такие имена могут восприниматься настороженно, вплоть до отказа в выдаче виз.

Также не стоит выбирать слишком популярные имена: в классах может оказаться несколько тезок, что приводит к путанице и появлению прозвищ.

Желательно избегать слишком длинных, сложных и двухсоставных имен – особенно если предполагается обучение или работа за рубежом, где их будет трудно произносить.

Демограф отмечает, что те, кто еще не определились, могут найти справочник с популярными именами на сайте Бюро национальной статистики Казахстана.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Ранее демограф Кайыр Рысбаев рассказал, какие имена были в прошлом веке, а какие появились с обретением независимости страны и почему некоторые имена со временем потеряли популярность.

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