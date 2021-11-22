Как семья казахов из Павлодарской области оказалась на Дальнем Востоке

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Волонтеры, занимающиеся краеведением в Павлодарской области, организовали семь этнографических экспедиций, в ходе которых услышали от аксакалов множество воспоминаний о жизни сёл и судьбах людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кабидолла Билялович Балтабаев – пенсионер, живет в селе Заря Павлодарского района Павлодарской области. Участникам этнографической экспедиции – волонтерам из Павлодарского Дома географии, пришедшим в его дом, рассказал, что родился на Дальнем Востоке, в городе Дальнереченске, тогда – Имане, на границе с Уссурийским краем, куда его родители из Казахстана уехали в годы голодомора.

По словам аксакала, его предки туда перебрались в 1931 году. Там же, кстати, вдали от Родины, его папа и мама нашли друг друга и создали семью, а он появился на свет в 1940-м.

«Как всё это произошло? Это всё наша бабушка. Она была вдовой, было у нее четверо детей. Они жили в ауле Каратогае (село в Павлодарском районе Павлодарской области - корр.), на Родине наших предков. Там потом был пионерский лагерь «Заря», - рассказывает К.Б. Балтабаев. - У бабушки была одна лошаденка и бричка. Бабушка ее запрягла, сложила все пожитки и – в Павлодар. Продала это всё, купила билеты себе и всем своим детям, сама не знает куда. Сели они в поезд и поехали. Десять дней состав вез их, потому что останавливался у каждого столба. В один из дней им сказали: «Всё, дальше поезд не едет. Конечная». Вышли – город Иман».

Шло время. Семья вернулась в Павлодарскую область. Когда Кабидолле Балтабаеву исполнилось восемнадцать, он стал работать механизатором. А через два-три года выучился на шофера. В 1962 году вступил в члены КПСС, в 1963-м его призвали в армию, где он прослужил три года. После, «на гражданке», работал шофером, комбайнером. В то время, говорит Кабидолла Билялович, кадры из города не присылали, а своих, местных водителей, механиков готовили. Вот и он окончил красноармейский сельскохозяйственный техникум и стал инженером-механиком. Долгие годы работал механиком и одновременно во время уборки садился за штурвал комбайна. За трудовые успехи получил орден Славы третьей степени, к 25-летию организации совхоза – юбилейную медаль. Хотя и ранее получал юбилейные награды, например, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, но все эти награды дома не сохранились.

О работе зато говорить любит. «Парк у нас был таков: 35 зерноуборочных комбайнов было, 15 К-700, а всяких сельхозмашин не пересчитать – больше 100 единиц было! После техникума я обслуживал это хозяйство», - рассказывает мужчина.

Совхоз кормил себя сам. Выращивали всё. Сеяли зерновые, картофель, кукурузу для корма животным. Совхоз и назывался молочноовощным, потому что как пригород Павлодара снабжал город молоком и овощами. Картофель у них давал очень высокий урожай – до 400 центнеров с гектара.

«В любой неурожайный год мы всё равно по 6-7 центнеров с гектара «брали». У нас директором совхоза был Григорий Иванович Малый, агрономом по образованию. Он следил за «парами». Где пары, там и урожай, как говорится. План всегда сдавали, - рассказывает собеседник. - План по хлебосдаче был небольшим, мы его выполняли. Около 8000 голов крупного рогатого скота было, в том числе 6000 дойного гурта. Всё это надо было снабдить зерном, фуражом, сочными кормами. В любую засуху кормами наш совхоз был обеспечен».

Умели и отдыхать. В совхозе был свой народный хор, участниками которого были они же, труженики. Пел в нем и К.Б. Балтабаев. Звание народного их хор завоевал на одном республиканском фестивале. «Я пел. Сейчас уже за 80. Куда петь уже?..» - произнес он.

На заслуженный отдых Кабидолла Балтабаев ушел в 2003 году, в 63 года. Вырастил четверых детей: трех дочерей и сына. Сейчас, как он выражается сам, занимается воспитанием внука, который помогает деду по хозяйству: «Вот сейчас только мы с ним грязные зашли – машину делали!».

Вспоминает, как познакомились с супругой. Дело было в 1968 году, когда Кабидолла работал механиком и поехал в Павлодар сдавать экзамены на второй класс своей профессии. Его будущая жена жила в городе, трудилась на мебельной фабрике на улице Суворова. Вот и встретились в областном центре городская красавица и механик из совхоза. Она переехала к нему, стала работать поваром в сенокосной бригаде, в которую входили 70-80 человек. Кормила косарей прямо на лугах, где стоял их вагончик с кухней.

У Кабидоллы Биляловича было четыре брата и две сестры. Из них осталась только младшая сестренка в городе Аксу Павлодарской области. На Дальнем Востоке остался двоюродный брат. Но от него уже – ни ответа, ни привета. В последний раз виделись в 1972 году, когда брат приезжал к нему сюда, в совхоз. Остальные родственники живут здесь.

На шикарных курортах и в дорогих отпусках за всю свою жизнь мужчина не бывал. Однажды был в Щучинске, в доме отдыха. И всё.

А в 1989 году, когда уже дело шло к развалу Советского союза, ездил в командировку в город Братск, на завод. В его совхозе, на молочном комплексе, было четыре электропаровых котла. Запчасти к ним, по словам аксакала, выпускал только Братский завод, поэтому в родном совхозе ни у кого запчастей не было. Председатель совхоза послал его туда за необходимыми деталями. Там его, человека с азиатским лицом, спросили: «Вы откуда? Из Монголии?». Нет, говорит, я из Казахстана!

Запчасти оттуда домой на эти котлы он все-таки привёз.

«Чем за запчасти заплатили?» – спросили аксакала краеведы.

«Бутылка! В то время за бутылку всё можно было купить. Когда туда летел, в чемодане была водка, а назад – запчасти для котлов молкомплекса. Служащим аэропорта при досмотре только и оставалось задавать вопросы...».