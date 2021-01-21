Как решится вопрос стихийной торговли в Тастаке, рассказал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил, как будет решаться вопрос стихийной торговли в микрорайоне Тастак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Там чересчур много машин, и людей много. В основном там все стоят на тротуарах. Ворота открыли. Всякие стройматериалы, запчасти (продают - прим. автора). Там кто-то варит, что-то мастерят. Целый городок получился», - рассказал аким в прямом эфире на телеканале «Алматы», отвечая на вопрос телезрителя о микрорайоне.

Б. Сагинтаев добавил, что в таком виде это оставлять нельзя.

«Я согласен с телезрителем. Мы над этим работаем. Район очень привлекательный, хороший для девелоперов, для застройщиков. Мы сегодня видим, что начиная от Абая, нижнюю сторону потихоньку выкупает частный сектор и начинает строить жилье. Лучше старые дома выкупать и на их местах строить современное жилье, где могут жить те, кто сейчас там проживает, и другие люди тоже. Очень привлекательная территория, рядом находится Сайран (озеро). В принципе перспектива очень хорошая. Мы занимаемся этим вопросом, но я открыто скажу, что за один день этот вопрос не решится. Мы упустили этот вопрос еще в 90-е годы и дали возможность разрастаться. Когда все это образовалось, мы это увидели. Вот сейчас говорят, что тротуары разбиваются, деревья вырубили. Такой стихийный базар неуправляемый получился в итоге», - отметил аким.