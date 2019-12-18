Как решаются проблемы дольщиков в столице, рассказал аким города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как решаются проблемы дольщиков в столице, рассказал аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник сообщил, что до конца года число долгостроев столицы станет на 10 ЖК меньше, что позволит решить проблемы 2,5 тысяч дольщиков.

«Основными проблемами в долевом строительстве стали судебные тяжбы с недобросовестными застройщиками и между пайщиками, отсутствие проектно-сметной документации и экспертизы, финансового и технического аудита. Практически каждый день мы с коллегами выезжали на место проблемного жилого комплекса и встречались с дольщиками, чтобы на месте в полной мере оценить ситуацию: объекты все на разной стадии, есть те, где только котлован, фундаменты, двойные продажи или продали квартиры на несуществующих этажах. Работы много. По каждому объекту начали работать точечно. По 26 из 32 жилых комплексам провели аудит, по 13 разработали ПСД и получили положительное заключение госэкспертизы, 19 объектов на стадии разработки и корректировки ПСД. В этом году произошел существенный сдвиг, и по итогам года будет введено 10 жилых комплексов, это 11 домов с 2,5 тыс. дольщиками. В том числе особо проблемный объект - Комфорт де Люкс. Проблемы 2 тыс. дольщиков (7 ЖК) уже решены, введены в эксплуатацию. Внесли изменения в программу «Нурлы Жер», что позволило значительно облегчить поиск инвесторов и ускорить строительные работы», - сказал Алтай Кульгинов.

Кроме того, было отмечено, что 30 особо проблемных объектов, это более 10 тыс. дольщиков, финансируются по программе «Нұрлы жер», 15 объектов при содействии акимата достраиваются дольщиками самостоятельно. Долгострой «Территория комфорта – 1», который стоял с 2004 года, начали сносить. Техобследование дома показало, что здание аварийное. По словам руководителя проекта по демонтажу ТОО «Нур Астана Курылыс» Алиакбара Умбеталина, бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам. Определен инвестор, снесен 1 блок здания, ведутся работы по демонтажу ЖК.

В ЖК «Шыгыс» 8 жилых групп, по 3 группам ведутся строительные работы, по 2 группам – разработка ПСД, по оставшимся – разработка финансовой модели; ЖК «Алтын Шар» планируется завершить в рамках программы «Нурлы Жер», в ЖК «Жағалау» на полигоне №3 ведутся строительно-монтажные работы. По некоторым ЖК есть вопросы правоохранительных органов, но как пообещали в акимате, все вопросы долевого строительства будут решены.

Таким образом, по каждому объекту выработан пошаговый план мероприятий, утверждена Дорожная карта объектов.

- в 2019 году – 10 объектов, 2,5 тысячи дольщиков, в том числе 1 особо проблемный (Комфорт де Люкс);

- в 2020 году – 22 объекта (7 881 дольщиков);

- в 2021 году – 7 объектов (1 440 дольщиков);

- в 2022 году – 9 объектов (1 446 дольщиков);

- в 2023 году – 4 объекта (1 208 дольщиков).