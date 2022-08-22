Как решат вопрос с бесплатным горячим питанием школьников в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько школьников обеспечены бесплатным горячим питанием в Казахстане, сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в своем ответе на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021-2022 учебном году горячее питание с учетом одноразовых норм питания, единых стандартов по рациону питания организовано в 6 056 (88,8 %) школах (2020 год – 6 058 (88,5%) для 3 340 858 обучающихся (2020 год – 3 098 879 чел.). В данных школах в соответствии с пунктом 109 Правил организации питания действуют комиссии по мониторингу качества школьного питания (бракеражные комиссии). Всего бесплатным горячим питанием охвачены 851 497 или 25,5% школьников, в том числе дети из социально-уязвимых семей, учащиеся начальных классов, а также 7 458 - бесплатным буфетным питанием», - говорится в ответе Е. Тугжанова.

Вице-премьер добавил, что бесплатным горячим питанием обеспечены 427 454 (100%) отдельных категорий обучающихся. Бесплатным горячим питанием обеспечены более 607 тыс. учащихся 1-4 классов (41%), в том числе 100 % в городах Нур-Султан, Шымкент, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей, 1-х классов Акмолинской, Мангистауской областей. С сентября текущего года планируется обеспечить бесплатным школьным питанием учащихся 1-4 классов города Алматы.

«Решение вопросов организации для каждого школьника бесплатного питания в связи с их высокозатратностью будет осуществляться поэтапно. Следует отметить, что для организации 100 % бесплатного одноразового питания для 1,5 млн. учащихся начальных классов необходимо ежегодно порядка дополнительно 150 млрд. тенге, с 1-11 классы дополнительно более 380 млрд.тенге ежегодно. Меры социальной поддержки Правительством планируется проработать в рамках Национального проекта в интересах детей на 2023-2027 годы, вопрос разработки которого предусмотрен Планом по проведению Года детей», - резюмировал Ералы Тугжанов.