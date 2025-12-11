Как решается проблема заторов на железнодорожных переездах Кызылорды

По информации областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, районы сосредоточены по обе стороны железной дороги, и движение транспорта организовано через железнодорожные переезды. В часы пик это ограничивает пропускную способность дорог и приводит к образованию пробок на переездах.

— С целью решения этой проблемы в мае в городе Аральск был сдан в эксплуатацию висячий мост длиной 940 метров стоимостью 3 млрд 140 млн тенге. В июле в поселке Жанакорган был введен в эксплуатацию мост через железную дорогу стоимостью 1 млрд 400 млн тенге. Эти объекты жители ждали долгие годы, — отметил руководитель управления Жанибек Сыздыков.

В настоящее время в Кызылорде активно ведется строительство подземного автомобильного перехода через железную дорогу на улице Жанкожа батыра, стоимость которого составляет 4 млрд 700 млн тенге.

Строительство железнодорожного моста в поселке Жосалы Кызылордаского района планируется начать в следующем году. Его стоимость составит 5 млрд 500 млн тенге.

Ранее мы уже сообщали, что для улучшения транспортной ситуации будет построена железная дорога в обход Астаны.