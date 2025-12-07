Для строительства железной дороги в обход Астаны могут привлечь инвесторов

В центре внимания — выработка комплексной стратегии по развитию транспортной системы столицы.

Стороны обсудили актуальные вопросы, включая модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры, интеграцию железнодорожного сообщения в городскую среду, а также реализацию совместных проектов, направленных на повышение транспортно-логистической системы в границах столицы, качества жизни горожан и развитие городской мобильности.

Отмечено, что Астана на сегодня — ключевой транспортный хаб страны, через который проходят важнейшие железнодорожные, автомобильные и авиационные маршруты, соединяющие все регионы Казахстана и выходящие за его пределы.

Отдельно рассмотрен приоритетный проект по строительству железнодорожного пути в обход города с привлечением частных инвестиций.

Город играет стратегическую роль в управлении логистическими потоками, координации пассажирских и грузовых перевозок, укрепляя статус столицы как центра притяжения для инвестиций, развития и международного сотрудничества.

Особое внимание уделено вопросам благоустройства прилегающих территорий к транспортным узлам, улучшению логистики и повышению пропускной способности объектов инфраструктуры.В рамках диалога была достигнута договоренность о дальнейшей координации усилий для создания эффективной и устойчивой транспортной системы, отвечающей потребностям современной Астаны.

Ранее сообщалось, что с 14 декабря 2025 года будет запущен новый маршрут поезда № 145/146 «Астана — Омск».