РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:46, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Для строительства железной дороги в обход Астаны могут привлечь инвесторов

    Состоялась рабочая встреча акима города Астаны Жениса Касымбека и председателя правления АО НК «Қазақстан темір жолы» Талгата Алдыбергенова, передает агентство Kazinform со сылкой на пресс-службу КТЖ.

    Железную дорогу могут построить в обход Астаны
    Фото: КТЖ

    В центре внимания — выработка комплексной стратегии по развитию транспортной системы столицы.

    Стороны обсудили актуальные вопросы, включая модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры, интеграцию железнодорожного сообщения в городскую среду, а также реализацию совместных проектов, направленных на повышение транспортно-логистической системы в границах столицы, качества жизни горожан и развитие городской мобильности.

    Отмечено, что Астана на сегодня — ключевой транспортный хаб страны, через который проходят важнейшие железнодорожные, автомобильные и авиационные маршруты, соединяющие все регионы Казахстана и выходящие за его пределы.

    Отдельно рассмотрен приоритетный проект по строительству железнодорожного пути в обход города с привлечением частных инвестиций.

    Город играет стратегическую роль в управлении логистическими потоками, координации пассажирских и грузовых перевозок, укрепляя статус столицы как центра притяжения для инвестиций, развития и международного сотрудничества.

    Особое внимание уделено вопросам благоустройства прилегающих территорий к транспортным узлам, улучшению логистики и повышению пропускной способности объектов инфраструктуры.В рамках диалога была достигнута договоренность о дальнейшей координации усилий для создания эффективной и устойчивой транспортной системы, отвечающей потребностям современной Астаны.

    Ранее сообщалось, что с 14 декабря 2025 года будет запущен новый маршрут поезда № 145/146 «Астана — Омск».

    Теги:
    Транспорт КТЖ Астана Железная дорога
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают