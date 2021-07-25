Как решается проблема с поливной водой в районах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Мактааральском, Жетысайском районах засеяно 135,2 тыс. га орошаемых земель. Из них 77,5 га - хлопковыми культурами. За один одннь орошается около 2 тыс. га хлопковых культур, а в целом орошается 17 тыс. га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На сегодняшний день в Мактааральском районе орошают 30% земель, в Жетысайском районе - 10%. Однако с 1 августа текущего года ожидается уменьшение объемов поливной воды из Республики Узбекистан через межгосударственный магистральный канал Достык.

В этой связи аграрии Жетысайского и Мактааральского районов должны эффективно использовать поливную воду. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе рабочей поездки в Мактааральский и Жетысайский районы.

«Самое главное - сплоченность. Если будем едины, сплоченны и поддержим друг друга, то все у нас получится», - сказал аким области на встрече.

Отметим, через трансграничный магистральный канал Достык начнут орошать 136 тыс. га земель в Мактааральском и Жетысайском районах.

Напомним, в июле в Ташкенте министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с министром водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкатом Хамраевым. В ходе встречи были обсуждены совместные меры по улучшению водохозяйственной ситуации в среднем и нижнем течении реки Сырдарьи. По итогам встречи для Казахстана по межгосударственному каналу «Достык» с 80 до 90 кубометров в секунду увеличены попуски воды для фермеров Мактааральского и Жетысайского районов.

В настоящее время в магистральный канал Достык подается 92 кубометров воды в секунду.

Кроме того, в целях обеспечения крестьян поливной водой из Шардаринского водохранилища дополнительно подается 10 кубометров воды в секунду.

В ходе визита глава региона ознакомился с работой ряда крестьянских хозяйств. Аким области посетил виноградник, где на 60 га выращивают несколько сортов винограда. Аким области также побывал на полях крестьянского хозяйства «Алмат» в селе Оркениет. Здесь на 45 га выращивают хлопчатник и различные сорта люцерны.



