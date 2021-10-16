Как реализация нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» отразится на жизни казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Кайсар Нигметов рассказал о важности национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», который недавно был утвержден Президентом Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Кайсар Каиркенович, известно, что 13 октября Глава государства утвердил 10 национальных проектов. Что вы можете сказать о проекте «Сильные регионы – драйвер развития страны»?

- Одним из важнейших среди 10 национальных проектов является национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны» на 2021-2025 годы. Нацпроект объединил в себе направления, которые ранее были в трех госпрограммах (развития регионов, жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер», инфраструктурного развития «Нұрлы жол»). В отличие от госпрограмм, формат нацпроектов более лаконичный, без вводного громоздкого анализа, с конкретными мероприятиями, которые в приоритетном порядке обеспечены бюджетным финансированием. Ожидаемые результаты будут измеряться показателями результатов по плану-графику нацпроекта. Национальный проект раскрывает Общенациональный приоритет №10, который также отражен в Национальном плане развития РК до 2025 года. Целью национального проекта является – создание комфортной среды проживания граждан, за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства, а также обеспечения транспортной связанности и повышения транспортно-транзитного потенциала страны.

- Что предусматривает национальный проект?

- Национальный проект предусматривает два направления. Первое - равный доступ к базовым услугам и второе - обеспечение транспортной связанности.

- Какие важные проблемы решает нацпроект по первому направлению?

- Равный доступ к базовым услугам. Например, сегодня более 1 миллиона человек не имеют доступа к качественной питьевой воде (около 770 тысяч человек - в сельской местности, 280 тысяч человек - в городах). В 53 городах требуется модернизация и строительство канализационно-очистных сооружений, при этом охват очисткой сточных вод составляет 70,5%. Планируется, что к 2025 году будет достигнуто 100% обеспечение питьевой водой людей и полный охват очисткой сточных вод в городах. Также в целях модернизации опорных и спутниковых сел (3 500), по проекту «Ауыл – Ел бесігі» будет проведено строительство, реконструкция, ремонт 12 тысяч км инженерных сетей (электро-, газо- и теплоснабжение), более 1,5 тысячи социальных объектов (школы, детсады, фельдшерско-акушерские пункты, культуры и спорта). За весь период реализации нацпроекта планируется ввести около 103 миллиона квадратных метров жилья. 235 тысяч земельных участков (в областных центрах и малых городах - 125 тысяч, 110 тысяч - в сельской местности) под индивидуальное жилищное строительство будут обеспечены соответствующей инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

- Какие важные проблемы решает нацпроект по второму направлению?

- Обеспечение транспортной связанности. В нацпроекте предусмотрена отдельная задача по развитию внутренней транспортной сети – это дороги внутри областей, между населенными пунктами и областными, районными центрами и повышение связанности регионов между собой, с выходом на внешние рынки. За счет строительства и реконструкции 12 тысяч км автодорог будет завершена модернизации республиканской сети автодорог (25 тысяч км). Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии будет доведена до 95%, за счёт строительства и ремонта 27 тысяч км местных дорог. Также в опорных сёлах (1173) за счёт строительства и реконструкции 100% внутрипоселковых дорог будут в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Также планируется привести в соответствие Национальному стандарту все объекты придорожного сервиса (с 1,8 до 2,3 тысяч единиц). В части внешней связанности и развития транзитного потенциала, планируется увеличение в 5 раз пропускной способности сообщения «Китай-Европа-Китай» за счет строительства вторых путей и электрификации железнодорожной ветки «Достык – Мойынты». Также в целях увеличения пропускной способности станции «Сарыагаш» в 2 раза, планируется строительство железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал», что позволит сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза.

В части развития инфраструктуры межрегиональной и внешней связанности планируется модернизация наземной инфраструктуры пяти аэропортов Казахстана. Все это позволит увеличить объём транзита с 23,5 до 30 миллионов тонн к 2025 году, контейнеров с 876 тысяч до 1,6 миллионов в год.

- Как реализация нацпроекта отразится на жизни казахстанцев?

- Самый ощутимым эффектом для граждан от реализации нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» будет повышение комфорта проживания. Это базовая транспортная, социальная, жилищная инфраструктура. Одними из значимых эффектов к 2025 году будет обеспечение улучшения жилищных условий 236,7 тысячи семей за счет всех источников финансирования. Обеспечение 100% доступа к услугам водоснабжения в городах и сёлах. В сельской местности эффект будет более ощутимым, так как на модернизацию всех видов инфраструктуры значительные инвестиции сейчас направляются в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі». В городах в целом ситуация с инфраструктурой обстоит лучше, но при этом будут решаться наиболее острые вопросы обустройства окраин крупных городов, реконструкция ливневой канализации, реновации «старых кварталов» и сноса аварийного (ветхого) жилья (251 дом).

- Спасибо за беседу!