Как развиваются жилые массивы Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом Нур-Султана ведется системная работа по развитию столичных окраин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В городе есть 16 жилых массивов (далее ЖМ, прим.ред.). Практически каждый четвёртый житель столицы проживает в ЖМ. В каждом жилом массиве ведутся работы по ряду направлений: газификация, строительство социальных объектов и дорог, инженерной инфраструктуры, благоустройство дворов и общественных пространств, проведение освещения, озеленение и др. Развитие жилых массивов находится на контроле у Главы государства.

В ЖМ на системной основе продолжаются масштабные работы по строительству газораспределительных сетей. Всего в текущем году будет построено еще 317 км газораспределительных сетей, более 240 км из них уже построили. К примеру, в текущем отопительном сезоне возможность подключиться к газу появится у жителей еще семи жилых массивов города. Это Юго-Восток, Промышленный, Коктал-1, Агрогородок (часть, которая не была подключена в 2020 году). Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный. По микрорайону «Казахаул» (Караоткел) ведется разработка проектно-сметной документации.

В прошлом отопительном сезоне возможность подключения к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Тогда было построено 345 км внутриквартальных сетей газоснабжения.

За два года в жилых массивах построено более 160 улиц. К примеру, только в текущем году в ЖМ Ондирис проведены ремонтные работы на 9 улицах (улицы Ушконыр, Тайбурыл, Гоголя, Малахова, Кеншилер и тд). Работами охвачены также ЖМ Кирпичный, сектор Казгородок. А в ЖМ Юго-Восток завершено 8 улиц, в ЖМ Уркер завершено 7 улиц и т.д.

Кроме того, за два года построено 400 дворов общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Часть из них в жилых массивах. К примеру, в прошлом году в жилом массиве Коктал-1 (район Сарыарка) открыт новый парк протяженностью 16 гектаров. Там помимо больших зон для занятий спортом и времяпрепровождения, установлены амфи-театр и ротонда - молодожены могут проводить церемонии бракосочетания, оборудована специальная площадка для выгула собак и др.

Также в 4-х жилых массивах – в ЖМ Ондирис, Коктал, Ильинка, Железнодорожный – строятся крупные физкультурно-оздоровительные комплексы. В двух ЖМ Коктал и Ондирис - уже завершено строительство ФОКов. Учитывая, что город развивается полицентрично, в данных физкультурно-оздоровительных комплексах будут ЦОНЫ и пункты полиции. Помимо этого, в ФОКах имеются клубы по интересам для пожилых людей, залы для занятий спортом (баскетбол, волейбол, настольный теннис, тренажерный зал, борьба, бокс), также залы по обучению национальным играм и т.д. Посещать физкультурно-оздоровительные комплексы жители смогут на бесплатной основе.

На территории средней школы №23 (жилой массив Ондирис, район Байконыр) по поручению Главы государства был построен комфортный корпус. Проектная мощность новой школы составляет 1200 учащихся (в две смены). В прошлом году была впервые была открыта школа в ЖМ Мичурино.

Также в жилых массивах проложено 13,5 км инженерных сетей, более 5 км канализации и водопровода, более 3 км ливневых канализаций и др. Развитию жилых массивов уделяется особое внимание.

Ранее сообщалось, что в текущем отопительном сезоне возможность подключиться к газу появится у жителей еще семи жилых массивов города.