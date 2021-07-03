Как развивается сельское хозяйство в СКО, рассказал аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем валовой продукции сельского хозяйства в Северо-Казахстанской области за год вырос на 27% с 613 млрд до 779 млрд тенге. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша задача обеспечить жителей страны качественной и здоровой пищей. Мы с каждым годом наращиваем темпы производства продуктов питания. За календарный год по области зафиксирован рост их производства на 22%. Также вырос ассортимент молочной продукции с 200 до 230 наименований, мясной - с 110 до 125 видов», - сказал аким во время брифинга в СЦК.

«В нашей стране продовольственная корзина состоит из 43 наименований. Эти продукты должны быть в рационе каждого казахстанца. Так, из 43 наименований на североказахстанской земле производится 33 вида.

По словам акима, область дает стране четверть объема зерновых, треть объёма масличных, 11% яиц, 10% молока, 5% мяса. Потенциал для роста, как отметил Кумар Аксакалов, есть.

Глава региона отметил, что .

« Объем валовой продукции сельского хозяйства за год вырос на 27%, с 613 млрд до 779 млрд тенге. В масштабах страны доля северного региона - 12 % от всего объема в аграрном секторе. Мы для себя ставим задачу довести объем произведенной продукции сельского хозяйства до 1 триллиона тенге в рамках нового комплексного плана. Задача амбициозная, но выполнимая», - сказал глава СКО.

Также по словам акима, основой для стабильного роста стала проводимая диверсификация сельского хозяйства.

«Наша область – лидер в стране по производству масличных культур, ежегодно засевается 1 млн гектаров - это треть всех площадей в республике. На 70% увеличены посевы подсолнечника. Кроме того, в 5 раз увеличили площади гречихи. Мы полностью покрываем потребности региона в этом продукте. Задача по диверсификации выполнена, теперь мы основательно занимаемся переработкой маслички. В июне начато строительство маслоэкстракционного завода с мощностью 370 тысяч тонн», - заключил Кумар Аксакалов.