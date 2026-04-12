Как развивается наука в Казахстане

Положительная динамика наблюдается практически по всем показателям, в том числе и по стимулированию коммерциализации научных разработок, а также укреплению кадрового потенциала. Наряду с этим усиливаются и системные меры поддержки работников отрасли.

Выросли объемы финансирования вдвое

На прошедшей встрече с научной общественностью в КазНУ им. аль-Фараби Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перед всеми стоит общая цель стратегического характера — создать более эффективную научную среду, стимулировать инновации в экономической сфере, максимально приблизить науку к производству. Поэтому задача на сегодня — это последовательное выполнение поручений Главы государства и внедрение конкретных мер поддержки.

Так, в 2023 году сумма внутренних затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) составила 121,5 млрд тенге. Сегодня эта сумма выросла до 260 млрд тенге (по данным Министерства науки и высшего образования — прим. автора). Это показывает, что государство не только говорит о развитии отрасли, но и реально вкладывает в нее деньги.

Приток финансовых вложений позволил расширить список научных инициатив и проектов. По последним данным, в 2025 году завершили более 1,1 тыс. научных исследований, из которых 572 — прикладные и 532 — фундаментальные. При этом доля коммерциализируемых проектов от общего числа завершенных прикладных исследований достигла 35,8%. Как добавляют в МНВО, реализуется 205 проектов коммерциализации, заключено 65 новых договоров.

Кадровый потенциал науки помолодел

Рост числа научных проектов, безусловно, привел к увеличению числа ученых в самых разных секторах науки. Если говорить в целом о кадровом потенциале отрасли, то, по данным прошлого года, численность работников, занятых в НИОКР, составила 28 374 человека, что на 30% превышает показатель 2021-го.

Также статистика показывает, что в науку активнее приходит молодежь. Если в 2021 году молодых ученых было 7,5 тыс. (35%), то в 2025-м — уже почти 13,6 тыс. (48%). При этом средний возраст исследователей снизился с 47 до 44 лет. Это значит, что у науки есть будущее и новое поколение специалистов. Сегодня в Казахстане насчитывается 2 005 докторов наук, 4 855 кандидатов наук, 4 862 PhD и 131 доктор по профилю. При этом женщины составляют 56% всех научных работников — более 13,5 тыс. человек.

Не забывают и про меры социальной поддержи ученых — со стороны государства в этом направлении ведется целенаправленная работа.

В 2024 году введены доплаты за ученые степени и звания в размере от 17 до 50 МРП. Дополнительно внедрены налоговые стимулы — супервычеты на НИОКР до 300%, направленные на привлечение частных инвестиций. Результатом этого стал рост вклада частного сектора: по итогам 2025 года объем частных инвестиций в научные проекты достиг 24 млрд тенге с перспективой дополнительного привлечения 8,8 млрд тенге.

Большая поддержка была оказана в сфере жилищной политики: в 2025 году 271 молодому ученому вручены ключи от квартир: 192 — в рамках программ кредитования с АО «Отбасы банк» и 79 — на безвозмездной основе в городе Алматы по поручению Главы государства.

Кроме того, присуждены 6 премий в области науки, 75 государственных научных стипендий, в том числе 50 молодым исследователям, а также премии «Лучший научный работник» 50 ученым, чьи исследования и научные результаты внесли значимый вклад в развитие отечественной науки. 250 ученых получили гранты на прохождение научных стажировок в ведущих мировых центрах.

Заявить о себе в мире

Наряду с ростом кадрового потенциала и его качественным наполнением, казахстанская наука уже показывает реальные результаты, которые можно продавать за рубеж.

Например, по технологии Института металлургии Satbayev University на базе компании «Казахмыс Прогресс» впервые получили технический селен высокой чистоты — 99,5%. Это позволило увеличить добавленную стоимость продукции с 30% до 97%. Уже в январе 2025 года в Китай отправили более 100 тонн такого селена.

Ученые Nazarbayev University разработали технологию для производства материалов, которые используются в литий-ионных аккумуляторах. Потенциальный объем такого производства оценивается в 40 млрд долларов, что может вывести Казахстан на мировой рынок в этой сфере.

Расширяется и международное сотрудничество. В 2025 году Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева стал первым вузом из Казахстана, который выиграл европейскую программу Horizon Europe, войдя в крупный международный проект с участием 25 организаций из 12 стран.

Курс на сильную науку

Чтобы экономика Казахстана вышла на новый уровень и заняла достойное место среди сильных, необходимо не только работать над законодательством, масштабными реформами, но и поддерживать инновации, развивая научный потенциал.

Важную роль сыграл закон «О науке и технологической политике», который задал направление развитию отрасли и позволил запустить меры поддержки.

Акцент делают на внедрении научных разработок в производство и поддержке молодых ученых. Теперь в ближайшее время необходимо обратить внимание, чтобы законы реально работали, а это усиление связи науки с экономикой, повышение престижа профессии и уровня социальной защиты ученых.

