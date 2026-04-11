Казахстанские ученые реализуют проекты с высоким экспортным потенциалом

Внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы увеличились более чем в два раза — со 121,5 млрд тенге в 2023 году до 260 млрд тенге к 2026 году.

Параллельно наблюдается значительный рост кадрового потенциала. В 2025 году численность работников составила 28 374 человека, что на 30% превышает показатель 2021 года (21 782 человека). Существенно увеличилась доля молодых ученых: с 7 525 человек (35%) в 2021 году до 13 592 человек (48%) в 2025 году. Средний возраст исследователей снизился с 47,3 до 44 лет.

Качественный состав научных кадров также укрепляется: в стране насчитывается 2005 докторов наук, 4855 кандидатов наук, 4862 доктора философии (PhD) и 131 доктор по профилю. При этом женщины составляют 56% от общего числа научных работников (13 575 человек), что подчеркивает высокий уровень гендерного баланса в науке.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики является коммерциализация научных разработок и их интеграция в реальный сектор экономики. В 2025 году завершено 1104 научных исследования, из которых 572 — прикладные и 532 — фундаментальные. Доля коммерциализируемых проектов от общего числа завершенных прикладных исследований достигла 35,8%. Реализуется 205 проектов коммерциализации, заключено 65 новых договоров.

Казахстанские ученые уже демонстрируют конкретные результаты с высоким экспортным потенциалом. К примеру, по технологии Института металлургии Satbayev University на базе ТОО «Казахмыс Прогресс» впервые получен технический селен марки СТ-1 методом вакуумной дистилляции с чистотой 99,5%. Это позволило увеличить добавленную стоимость продукции с 30% до 97%. В январе 2025 года на экспорт в Китай поставлено более 100 тонн рафинированного селена с чистотой более 99,5%.

Ученые Nazarbayev University разработали технологию получения прекурсоров катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов из отечественного сырья. Потенциальный объем производства оценивается в 40 млрд долларов США, что открывает возможности для интеграции Казахстана в глобальные цепочки поставок аккумуляторных компонентов.

Активно развивается кооперация науки и бизнеса. Запущен R& D-центр «Казахмыс» при ТОО «Казгидромедь», направленный на разработку технологий выщелачивания. Ведется совместная работа ученых Университета Аризоны, Козыбаев университета и АО «КазМунайГаз» по переработке серы в новые материалы с высокой добавленной стоимостью.

Растет вклад частного сектора: по итогам 2025 года объем частных инвестиций в научные проекты достиг 24 млрд тенге, с перспективой дополнительного привлечения 8,8 млрд тенге. Доля частного софинансирования к завершению проектов вырастет до 32%.

Государство последовательно усиливает меры поддержки ученых. В 2025 году присуждены шесть премий в области науки, 75 государственных научных стипендий (в том числе 50 — молодым исследователям), а также премии «Лучший научный работник» 50 ученым, чьи исследования и научные результаты внесли значимый вклад в развитие отечественной науки. 250 ученых получили гранты на прохождение научных стажировок в ведущих мировых центрах.

Особое внимание уделяется социальным мерам поддержки. В 2025 году 271 молодому ученому вручены ключи от квартир: 192 — в рамках программ кредитования с АО «Отбасы банк» и 79 — на безвозмездной основе в городе Алматы по поручению Главы государства.

С 1 июля 2024 года введены доплаты за ученые степени и звания в размере от 17 до 50 МРП, что усилило материальную мотивацию научных работников. Дополнительно внедрены налоговые стимулы — супервычеты на НИОКР до 300%, направленные на привлечение частных инвестиций.

На институциональном уровне реализованы важные реформы, в том числе в 2024–2025 годах реализованы ключевые институциональные изменения, включая вступление в силу Закона «О науке и технологической политике», перезапуск Национальной академии наук РК, ратификацию соглашения о Центрально-азиатском гляциологическом центре ЮНЕСКО и внедрение централизованного механизма 1% НИОКР недропользователей.

Укрепляется и международное сотрудничество. В 2025 году Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева стал первым казахстанским вузом — победителем программы Horizon Europe, войдя в проект TiBeRIUM с участием 25 организаций из 12 стран с общим бюджетом восемь млн евро.

Кроме того, в 2024–2025 годах проведено 13 научно-технологических сессий, а в период 2025–2027 годов запускаются 268 новых проектов коммерциализации, из которых более 260 уже выведены на рынок.

