Как развивается инклюзивное образование в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане, как и во всем мире, особое внимание уделяется развитию инклюзивного образования. Это форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. О том, какие условия создаются для людей с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями в нашей стране, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала директор РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» Айгерим Кудеринова.

- Айгерим Мерекеевна, расскажите, пожалуйста, какие условия создаются для развития и воспитания детей с особыми образовательными потребностями в Казахстане?

- Согласно нашим нормативно-правовым актам, инклюзивное образование - это процесс создания условий для детей с особыми образовательными потребностями во всех организациях образования (в общих детсадах, школах, вузах, колледжах). Согласно государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, к 2025 году 100% школ, детских садов и 70% колледжей и вузов должны создать условия для инклюзивного образования. Специальным условием для создания инклюзивного образования является безбарьерная среда: это не только наличие пандусов, но и наличие визуальной информации для слабослышащих, учебная литература, создание индивидуальных программ. Это все является условиями для того, чтобы обучающийся мог без трудностей осваивать программу.

Помимо этого, есть категории детей с ограниченными возможностями, которые тоже относятся к категории детей с особыми образовательными потребностями. Для них у нас в школах с прошлого года введена ставка педагога-ассистента, который осуществляет сопровождение в учебном процессе. В целом, в школах на сегодня создается система психолого-педагогического сопровождения. То есть, не только педагог-ассистент, но и психолог, социальный педагог, специальный педагог, учителя. Они сопровождают ребенка в учебном процессе, консультируют родителей, меры принимают для того, чтобы этот ребенок мог успешно учиться.

Также в средних школах, детских садах, колледжах есть подушевое финансирование. Подушевое финансирование имеет повышенный коэффициент на ребенка с особыми образовательными потребностями. В рамках этого повышенного коэффициента в школах создаются условия: организуется безбарьерная среда, нанимаются специалисты.

Сегодня в Казахстане более 161 тысячи детей с ограниченными возможностями. Для этих детей создана сеть специальных организаций образования: специальные школы и дошкольные организации. У нас есть 99 специальных школ, где учатся около 15 тысяч детей. Есть 42 специальных дошкольных организации, а остальные дети учатся в общеобразовательных школах в условиях инклюзии. В общем, на сегодня 70% школ создали условия инклюзивного образования. Где-то идет хорошо, кто-то еще только учится, кто-то не начал, но в целом в соответствии с госпрограммой эта работа ведется.

- Какова норма расходов в образовательном процессе на одного обучающегося с особыми образовательными потребностями?

- У нас подушевое финансирование осуществляется начиная от дошкольного до высшего образования. В дошкольных и школьных организациях норматив финансирования на детей с особыми образовательными потребностями имеет повышенный коэффициент. Если в дошкольной организации средний подушевой норматив на одного воспитанника общеобразовательной группы составляет 38 023 тенге в год, то на одного воспитанника специальной группы - 67 275 тенге, то есть в два раза больше. Если взять уровень школы, то на одного ученика норматив более 452 тысяч тенге, а на детей с особыми образовательными потребностями коэффициент расходов умножается на два… Допустим, вы директор школы. У вас есть 500 учащихся, и на каждого вы получаете около 452 тысяч тенге. Если к вам пришел ребенок с особыми образовательными потребностями, то вы на него получаете в два раза больше. За эту разницу вы создаете для него условия. То есть, этот ребенок выделенные деньги с собой «приносит» в школу.

- Как обстоят дела с профессиональными кадрами?

- У нас нехватка кадров имеется, но вузы в этом направлении работают, собирают данные из регионов. В дальнейшем формируется госзаказ, и на этой основе идет подготовка необходимых специалистов. На сегодня вузы эту потребность покрывают, но небольшая потребность в сельских регионах все же есть. В центрах для детей с ограниченными возможностями открываются специальные организации: реабилитационные центры, кабинеты психолого-педагогической коррекции, психолого-медико-педагогической консультации. Это те организации, которые призваны помогать ребенку преодолевать трудности. Поэтому задача у регионов стоит сделать эту услугу доступной. Сейчас идет быстрый рост количества этих специальных организаций. Эту услугу предоставляют населению не только государственные специальные организации, но и частные.

- Чем занимается ваш центр?

- Наш центр единственный в Казахстане и странах СНГ, который сочетает в себе науку и практику. У нас есть научная лаборатория, диагностико-консультационный отдел, отдел реабилитации и внедрении новых технологии, на базе нашего центра помимо того, что мы проводим различные исследования, разрабатываем различные методические рекомендации, программы для специальных организации образования (реабилитационные центры, кабинеты психолого-педагогической коррекции, психолого-медико-педагогической консультации, специальные школы и дошкольные организации), проводим курсы повышения квалификации для педагогов, разрабатываем проекты нормативно-правовых документов. Мы здесь научные исследования совмещаем с практикой. Апробируем, а потом уже разрабатываем методические рекомендации. Еще у нас в центре ежегодно проходят реабилитацию 1000 детей.

В нашем диагностико-консультативном отделе работают специалисты: врач-невропатолог, врач-психиатр, психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог, сурдопедагог. Специалисты отдела осуществляют консультирование по таким проблемам развития: задержка психического и речевого развития; нарушения интеллекта, речи, внимания, памяти; нарушения зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся отклонениями в психоречевом развитии; трудности школьного обучения и школьная неуспеваемость; проблемы поведения, трудности общения, в том числе в рамках детского аутизма; эмоционально-личностные проблемы (страхи, тревожность, агрессивность).

- Сколько еще специальных центров необходимо открыть в Казахстане?

- Для открытия специальных организаций, реабилитационных центров, кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК), психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) у нас есть специальный норматив сетей. Согласно этому нормативу, у нас в стране на сегодня функционирует 82 ПМПК, необходимо открыть еще 21 такой кабинет, также есть 207 КППК, надо еще открыть 15 кабинетов. Есть 14 реабилитационных центров, необходимо открыть еще шесть центров. У нас есть очереди к таким кабинетам, но, чтобы всех охватить, надо открыть столько организаций. Стоит отметить, что количество таких детей с каждым годом увеличивается, поэтому мы планируем внедрить государственно-частное партнерство (ГЧП). Мы будем разрабатывать в норматив размещение госзаказа в частных организациях. Это повысит эффективность.

- Спасибо!