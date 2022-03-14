АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как развивается торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и США. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала Временный поверенный в делах США в РК Джуди Куо.

- Как развивается экономическое сотрудничество Казахстана и США? По каким направлениям проводится сотрудничество между двумя странами?

- По данным Министерства торговли США, двусторонняя торговля между США и Казахстаном в 2021 году составила 2,5 миллиарда долларов. Экспорт США в Казахстан составил 807 миллионов долларов, а экспорт Казахстана в США составил 1,7 миллиарда долларов. Основными статьями экспорта Казахстана в США являются сырая нефть и нефтепродукты, железо, сталь и драгоценные металлы, а основными статьями экспорта США в Казахстан являются самолеты и запчасти к ним, машинное оборудование, мясо птицы.

Помимо энергетического и сельскохозяйственного секторов, американские предприятия работают в регионе в области авиации, информационных и коммуникационных технологий, здравоохранения, туризма, логистики и космических технологий. Наш офис Зарубежной коммерческой службы, (FCS, подразделение Министерства торговли США), расположенный в консульстве США в Алматы, также способствует инвестициям и деловым отношениям между американскими и казахстанскими компаниями.

- США является одним из ключевых инвестиционных партнеров РК. Расскажите, о новых заложенных перспективах.

- Американские компании присутствуют в Казахстане с первых дней независимости страны. Помимо углеводородов, для американских компаний есть возможности в казахстанском сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении, инфраструктуре, информационных и коммуникационных технологиях, безопасности и транспортной отрасли. Недавно в сельскохозяйственном секторе компания Valmont Industries продвинулась в своих планах по производству в Казахстане современного оросительного оборудования с использованием американских технологий и производственных процессов. Это позволит казахстанским фермерам выращивать больше урожая, используя меньше воды. Кроме того, мы надеемся, что технологии малых модульных ядерных энергетических реакторов от компаний США сыграют свою роль в удовлетворении растущего спроса на электроэнергию по мере того, как экономика Казахстана продолжает расти.

- Назовите положительные результаты сотрудничества с американскими компаниями? Сколько таких компаний работают в РК и каковы объемы торговли и прямых инвестиций?

- Общий объем прямых инвестиций США в Казахстан составляет более 39 миллиардов долларов. Из них 38 миллиардов долларов приходятся на нефтегазовый сектор. Предприятие Тенгизшевройл (ТШО), 75% которого принадлежат американским компаниям, является крупнейшим налогоплательщиком в Казахстане. По данным правительства Казахстана, в 2021 году ТШО заплатило 1,7 трлн тенге, или около 3,3 млрд долларов США по текущему обменному курсу, в виде налогов.

В настоящее время в Казахстане работает более 400 компаний с участием США. Я с нетерпением жду роста этого числа, и вся Дипломатическая миссия США в Казахстане очень усердно работает для достижения этой цели. Например, с 16 по 18 марта 2022 года посольство США примет 11 американских компаний для представления Торгового павильона США на сельскохозяйственной выставке AgriTek/FarmTek в Нур-Султане. Торговый павильон США, поддерживаемый Министерствами торговли и сельского хозяйства США, предоставляет казахстанским предприятиям возможность встретиться лично с представителями американских компаний. Американские компании будут представлять широкий спектр продуктов, услуг и решений для сельскохозяйственного сектора, таких как сельскохозяйственная техника и оборудование, технологии орошения, зерно, ингредиенты для кормов, хранение зерна и технологии животноводства.

- Какие двусторонние международные договора были подписаны за годы независимости?

- Договоры об экономическом сотрудничестве включают Двусторонний инвестиционный договор 1994 года, Налоговый договор 1996 года, Соглашение 2017 года о соблюдении налоговых требований к иностранным счетам (FATCA) и Соглашение 2019 года по Открытому небу. Казахстан недавно ратифицировал два последних соглашения.

Партнерство через эти соглашения способствовало трансформации казахстанской экономики за счет расширения двусторонних инвестиционных возможностей, улучшения налогового администрирования и расширения возможностей для более тесных деловых связей. Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества с Казахстаном для привлечения дополнительных инвестиций из Соединенных Штатов, углубления и расширения торговли между нашими странами и поддержки усилий Казахстана по дальнейшему развитию и диверсификации своей экономики.

- Что делается сейчас для взаимовыгодного экономического партнерство, призванного увеличить двустороннюю торговлю и инвестиции?

- Соединенные Штаты Америки помогают Казахстану стать эффективным членом Всемирной торговой организации (ВТО). ВТО построена на системе доверия, взаимного уважения и прозрачности. Если американские компании увидят, что Казахстан соблюдает свои обязательства перед ВТО, такие как уведомление ВТО о новых или недавно измененных торговых правилах, они с большей вероятностью увидят в стране надежного долгосрочного делового партнера.

Кроме того, Соединенные Штаты привержены поддержке усилий Казахстана по диверсификации своей экономики и увеличению иностранных инвестиций в более широкий спектр отраслей. США официально взаимодействуют с Казахстаном по экономическим вопросам посредством регулярных встреч в контексте Рамочного соглашения о торговле и инвестициях (TIFA) и Диалога о расширенном стратегическом партнерстве (ESPD).

Правительство США также сотрудничает с Казахстаном для выявления и устранения торговых барьеров и улучшения общего инвестиционного климата. Например, USAID (Агентство США по международному развитию) помогает улучшить правовую среду для бизнеса и поддерживает реформы, гарантирующие защиту деятельности инвесторов, в том числе справедливое и прозрачное рассмотрение инвестиционных споров между инвесторами и государственными органами, а также расширение возможностей судебной системы для разрешения дел, связанных с бизнесом, таких как налоговые споры.

- Каковы нынешние перспективы в дипломатических отношениях между двумя странами?

- Соединенные Штаты имеют очень прочные партнерские отношения с Казахстаном. Более 30 лет Соединенные Штаты поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Это не изменится. У нас широкое сотрудничество с казахстанскими партнерами по многим направлениям, включая такие, которые помогают студентам получить хорошее образование, обеспечивают безопасность и здоровье людей, поддерживают предпринимательство, инновации и творчество, увеличивают региональную торговлю и поддерживают инклюзивный экономический рост. Мы также работаем над продвижением гендерного равенства и расширением прав и возможностей женщин. И то, и другое имеет решающее значение для здоровой экономики и решения проблем, связанных с COVID-19, изменением климата, гендерным насилием, расовым, социальным и экономическим неравенствами. Мы привержены нашему партнерству с Казахстаном, потому что видим огромный потенциал казахстанского народа и экономики. Мы хотим помочь создать рабочие места и диверсифицировать экономику. Это способствует нашему взаимному процветанию и укрепляет нашу дружбу.

Благодарю за интервью!