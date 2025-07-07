Как развивается детский туризм в Казахстане

Что такое детский туризм?

Детский туризм — это организованный отдых и путешествия для детей и подростков, направленные на их развитие, образование и развлечение. По данным Министерства туризма и спорта РК, больше всего объектов детского туризма расположены в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, где их количество составляет — 27. В Акмолинской и Западно- Казахстанской областях — 20 и в Туркестанской области — 23. Наименьшее их количество приходится на город Шымкент — 2 объекта, а также Атыраускую, Мангистаускую области и город Алматы, где насчитывается всего 3 объекта.

В ответе на официальный запрос редакции, Министерство просвещения РК сообщило, что в республике туристско-краеведческой деятельностью в 2024- 2025 учебном году охвачены 69 733 детей, в том числе: в станциях и центрах юных туристов — 32 524 детей; в школьных туристско-краеведческих кружках — 21 766 детей; в кружках дворцов и домов школьников — 15 443 детей.

— С целью воспитания чувства патриотизма и гражданственности школьников, пропаганды здорового образа жизни свыше 800 тысяч детей участвуют в реализации различных программ туристско-краеведческого движения учащихся «Менің Отаным — Казахстан», «Атамекен», «Шұғыла», «Жас саяхатшы», «Туған елге — тағзым» и «Болашақ», палаточный лагерь скаутского движения. Организуются около 15 тысяч туристских походов и экскурсий, поездок по республике и за рубеж, — прокомментировали в министерстве.

Фото: Kazinform

Для организации летнего отдыха Министерство просвещения утвердило план мероприятий по организации летнего отдыха на 2024–2026 годы, который согласован совместно с 9 государственными органами. Также, по данным ведомства, создан республиканский межведомственный штаб по организации летнего отдыха детей, проведено 13 заседаний с заслушиванием заместителей акимов всех областей.

Как в этом сезоне будут отдыхать дети

В профильном министерстве сообщили, что на данный момент во всех регионах страны работают региональные штабы по организации летнего отдыха детей. В каждом регионе назначено по 9 специалистов из числа сотрудников управления образования, ювенальной полиции, санитарно-эпидемиологического контроля и других госорганов. Также в этом году будут функционировать 17 круглогодичных лагерей (охват — 17 тыс. детей), поэтапное открытие 205 сезонных (с охватом — 255 тыс. детей) и более 10 тыс. пришкольных лагерей с питанием и без питания (2,9 млн детей).

— За счет фонда «Қазақстан халқына» в рамках проекта «Жаздық жолдама» планируется принять 10 тысяч детей. В республиканских центрах летом будут охвачены оздоровлением, реабилитацией и отдыхом 4 973 ребенка. По опыту летнего сезона прошлого года за каждым ДОЦ будут закреплены более 50 специалистов департаментов санитарно-эпидемиологического контроля (проведено более 600 консультаций), около 600 зональных участковых инспекторов полиции, — говорится в ответе на запрос агентства Kazinform.

Фото: Kazinform

В каком состоянии детские лагеря

В Министерстве просвещения рассказали, что в Казахстане 155 лагерей на сегодняшний день получили заключения санитарно-эпидемиологического контроля. Также в этом году в детских оздоровительных лагерях будут работать 92,6 тысяч организаторов летнего отдыха: в круглогодичных — 295, в загородных — 10 360, в пришкольных — 45 210, в профильных — 31 648, в юрточных — 1 847, в палаточных — 4 240. Для организации детского летнего отдыха привлекли 2 506 студентов и 840 волонтеров.

Как отмечает председатель Ассоциации детско-юношеского туризма и отдыха Кайрат Султанов, большинство загородных лагерей построены 50-60 лет назад, еще в советский период.

— Лагерей катастрофически не хватает. Если в прошлом году работало 180 лагерей, то мы всего охватили 4% всех детей Казахстана загородным отдыхом, — прокомментировал Кайрат Султанов.

По его словам, кадровый вопрос в сфере детского отдыха еще остается актуальной проблемой. Сегодня не хватает диетологов, медработников, воспитателей. Более того, около 50% казахстанских загородных лагерей не покрыты телефонной связью.

Как прокомментировали в Министерстве туризма и спорта РК, при формировании государственного заказа ведомство предлагает допускать к эксплуатации только те объекты, которые соответствуют требованиям национальных стандартов.

Нововведения

В Казахстане детские оздоровительные лагеря, включая летние, сезонные и круглогодичные, будут лицензироваться с 1 января 2026 года. Данное нововведение коснется всех лагерей, предоставляющих образовательные и оздоровительные услуги несовершеннолетним. На сегодняшний день единой лицензии для детских лагерей нет, но для их деятельности требуется наличие разрешений, связанных с медицинской и образовательной деятельностью, если таковые оказываются.

По данным НПП «Атамекен», после лицензирования для сезонных лагерей квалификационные требования будут снижены почти на 70%, поскольку эти организации не обязаны проводить образовательные занятия и предоставлять учебные материалы. А круглогодичные лагеря, напротив, должны будут соблюдать более строгие требования с образовательной и оздоровительной деятельностью.

Однако количество предприятий детского загородного отдыха с каждым годом снижается. Как рассказывает председатель Ассоциации детско-юношеского туризма и отдыха, в прошлом году число предпринимателей, работающих в сфере детского отдыха, сократилось на 50%.

— Мы ждем, когда введут эту лицензию. Есть риски, что после этой лицензии, еще больше лагерей закроются и уйдут, — высказал свое мнение Кайрат Султанов.

Сокращение лагерей в стране связано с высокими затратами, которые не всегда окупаются, а также с требованиями СЭС.

Республиканский слет юных туристов

По данным Министерства просвещения, ежегодно в стране проводится республиканский слет экспедиционых отрядов для юных туристов «Менің Отаным — Қазақстан». В рамках проекта проходят десятки пеших, лыжных, водных, велосипедных походов, экспедиций и экскурсий по самым различным маршрутам, в которых участвуют тысячи юных туристов и их взрослых наставников. Проводятся разнообразные соревнования, турниры, слеты и прочие акции в сфере спортивного, краеведческого, оздоровительного туризма, экологии, геологии.

— За три года проведены республиканские дистанционные конкурсы среди обучающихся и педагогов организаций общего среднего, дополнительного, технического и профессионального образования с охватом 6 700 человек. За 3 года проведены 9 курсов повышения квалификации для 450 педагогов, — сообщили в министерстве.

Фото: Kazinform

Как устроен отдых в других странах

Ранее сообщалось, что в Узбекистане стартует масштабная программа по развитию детского туризма. Теперь каждый год по стране смогут путешествовать до 1 млн школьников. Для этого на базе центров «Баркамол авлод» в Каракалпакстане, Хорезме, Самарканде, Бухаре и Ташкенте создадут специальные детские туристические базы — каждая на 100 мест. Проект запустили для организации интересного и полезного досуга для школьников.

Процесс детского отдыха хорошо налажен в Белоруссии. Как отмечает Кайрат Султанов, в этом государстве сохранилось 220 детских лагерей.

— Сейчас они работают со странами СНГ и Европы. Для одного лагеря там работает 4 совхоза в селе — с утра приезжают машины со свежей кисломолочной домашней продукцией. Присутствует вся готовая продукция для детей — овощи, фрукты, даже привязаны кондитерские фабрики, — комментирует спикер.

По его словам, сегодня 65-70% расходной части детского загородного отдыха в Казахстане уходит только на продукты питания.

Ранее мы писали об организации детского летнего отдыха в Астане.