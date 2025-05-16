В Узбекистане стартует программа детского туризма

Для этого на базе центров «Баркамол авлод» в Каракалпакстане, Хорезме, Самарканде, Бухаре и Ташкенте создадут специальные детские туристические базы — каждая на 100 мест.

Это решение было принято 15 мая на совещании с участием руководства страны. Основная цель — организация интересного и полезного досуга для школьников.

Также школы «Баркамол авлод», спортивное общество «Ёшлик» и Центр ученической молодежи объединят в единую систему. Их отремонтируют, оснастят современным оборудованием и откроют новые кружки: по иностранным языкам, программированию, искусственному интеллекту и анимации.