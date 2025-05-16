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    15:00, 16 Май 2025 | GMT +5

    В Узбекистане стартует программа детского туризма

    В Узбекистане стартует масштабная программа по развитию детского туризма. Каждый год по стране смогут путешествовать до 1 млн школьников, передает агентство Kazinform. 

    Елімізде 10 мыңнан лагерь мен 512 шатырлы кемпингтер ашылады
    Фото: Минздрав РК

    Для этого на базе центров «Баркамол авлод» в Каракалпакстане, Хорезме, Самарканде, Бухаре и Ташкенте создадут специальные детские туристические базы — каждая на 100 мест.

    Это решение было принято 15 мая на совещании с участием руководства страны. Основная цель — организация интересного и полезного досуга для школьников.

    Также школы «Баркамол авлод», спортивное общество «Ёшлик» и Центр ученической молодежи объединят в единую систему. Их отремонтируют, оснастят современным оборудованием и откроют новые кружки: по иностранным языкам, программированию, искусственному интеллекту и анимации.

    Теги:
    Туризм Дети Узбекистан
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
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