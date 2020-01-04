Как разработчик мобильных игр стал победителем проекта «100 новых лиц»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 26-летний айтишник Алдияр Жумажанов - один из победителей третьего этапа «100 новых лиц Казахстана». Корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал о важности данного проекта и своей деятельности.

Уроженец города Шымкента - создатель онлайн мобильных игр. На протяжении 10 лет он живет и работает в Китае. Сейчас он продюсер мобильных игр и приложений в одной из топовых китайских IT-компаний.

«Я попал в проект «100 новых лиц» осознано. Сам подал заявку от города Шымкента. Собрал достаточное количество голосов, хочу поблагодарить всех казахстанцев за поддержку. Быть победителем в проекте, который основал наш Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, а также представлять свой родной город для меня большая честь. Это даст огромный старт для того, чтобы наши крупные бизнесмены начали интересоваться разработкой мобильных приложений и инвестиций в область развития IT-образования, программирования, разработки мобильных игр и мобильных приложений. Этот проект дал мне возможность рассказать о своих достижениях, стать примером для подражания, чтобы люди ориентировались и стремились к лучшему, чтобы они никогда не опускали руки и верили в себя», - отметил Алдияр Жумажанов.





Он является создателем таких мобильных игр, как «Великий Султан» и «Мастера снов».

«Мобильная стратегия «Великий Султан» позволяет почувствовать себя в роли правителя Османской империи. Вам необходимо управлять государством и участвовать в военных кампаниях, чтобы расширить и без того немаленькую империю. Достичь процветания не так легко: нужно принимать правильные решения, назначать советников и сражаться с другими странами», - пояснил он.

Данное приложение сейчас доступно в мобильных магазинах AppStore и Google PlayMarket. На сегодня имеет уже более 20 млн скачиваний.

«Я разработал концепцию игры, работал вместе с командой над созданием арт составляющей части, над таргетинговой рекламой. Проделал брендинг игры на рынке СНГ, провел рекламную компанию вместе с Ксенией Бородиной, проделал локализацию и руководил СММ компанией продукта», - добавил Алдияр.

Сейчас они разрабатывают первую в мире 3D-мобильную игру о древнем Казахстане, о кочевниках под названием «Великий хан».

«Надеюсь, что этот проект заинтересует венчурных инвесторов Казахстана. Я хочу, чтобы наша страна развивалась в IT-индустрии», - добавил Алдияр Жумажанов

Отметим, недавно в столице состоялось торжественное мероприятие, организованное в рамках проекта.