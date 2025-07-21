Как разрабатывается концепция внутренней политики Казахстана

— В настоящее время работа над этим документом идет в соответствии с утвержденным планом. После проведения Национального курултая в Бурабае мы организовали специальное совещание, на котором приняли подробный план реализации всех инициатив, выдвинутых на курултае, а также поручений Президента. Мы определили конкретные сроки исполнения по каждому пункту и зафиксировали их. Вся дальнейшая работа по реализации идет в соответствии с этим документом, — сказал Ерлан Карин в интервью депутату Мажилиса Нартаю Аралбайулы.

Он также сообщил, что к подготовке концепции были привлечены эксперты и объяснил, почему это было важно.

— Мы с самого начала привлекли экспертов, так как документ носит комплексный характер. Каждый принцип внутри требует отдельной проработки. Первый проект был подготовлен Айдосом Сарымом, Данияром Ашимбаевым, Маратом Шибутовым и другими нашими коллегами с участием депутатов Парламента. На курултае коллеги не просто высказались о необходимости такого документа, но и представили его первоначальный каркас. Затем мы доработали его совместно с экспертами Казахстанского института стратегических исследований и предложили базовый вариант. Но с тех пор, после каждой дискуссии, структура и содержание документа, вероятно, изменились минимум на 50 процентов. Некоторые разделы были полностью удалены, добавлены новые главы и блоки. В целом в разработке активно участвуют как экспертное сообщество, так и члены Национального курултая. Причем члены курултая — это не только личности, но и представители различных сообществ и групп. Поэтому мы стараемся учитывать предложения граждан с разными взглядами. Думаю, этот документ будет всесторонним и постарается отразить политический плюрализм, который сегодня существует в обществе, — отметил он.

Далее Ерлан Карин разъяснил основную цель концепции внутренней политики.

— Этот документ не о том, чтобы провозгласить или утвердить какую-либо идеологию, как предполагают некоторые. Вижу в соцсетях комментарии, где эксперты пишут, что нужно закрепить национальную идеологию. Но задача документа — не официально утверждать какую-то идеологию. Это в принципе невозможно. Если не ошибаюсь, еще два года назад в интервью вам я говорил: идеологию, идеи нельзя утвердить указом или постановлением. Они формируются в процессе развития самого общества, государства, страны. Поэтому цель документа не искусственно придумать и провозгласить некую идею в кабинетах. Основная задача — систематизировать проводимую государственную политику во внутренней сфере, — резюмировал Государственный советник.

Также в интервью Нартаю Аралбайулы Государственный советник Ерлан Карин сообщил, что в семитомике по истории Казахстана, который готовится к изданию, будут использованы ранее неизвестные документы и материалы из архивов России, Китая, Персии и Европы.