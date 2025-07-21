В чем основные новшества семитомника по истории Казахстана

По словам Ерлана Карина, главное отличие новой многотомной истории Казахстана заключается в ее методологическом подходе.

— В этом труде применяется цивилизационная концепция. Казахстан представлен не просто как территория, на которой существовали древние государства, а как самостоятельный очаг и центр развития целой цивилизации. До сих пор мы ограничивались тем, что пытались доказать: «вот на этой территории существовало такое-то государство». Но, по нашему мнению, это доказательств уже не требует — факт существования древних государств на территории Казахстана давно признан, — отметил Карин.

В то же время, Казахстан представлен как центр великой кочевой степной цивилизации.

— Мы оказывали культурное и политическое влияние не только внутри собственных границ, но и далеко за их пределами. Это и есть наша методологическая новизна. Мы обсуждали эту концепцию в начале года на Конгрессе историков Казахстана, по итогам которого была создана специальная методологическая группа. В рамках этой группы концепция была проработана, и теперь она применяется в каждом томе. К примеру, если раньше мы начинали отсчет казахской государственности с Тюркского каганата, то теперь, на основе последних исследований, можем с полным основанием утверждать, что истоки государственности восходят к эпохе саков. Также в труде будет показано, что на территории Казахстана существовали отдельные цивилизационные ареалы, такие как Алтай, Жетысу, Приаралье и Ботайская культура, — пояснил он.

Во втором томе планируется изложить историю 14-15 тюркских государств, существовавших на территории Казахстана в разные периоды.

— В третьем томе впервые в отечественной исторической науке целиком будет представлен период Золотой Орды. Мы включим в него множество новых источников. В результате архивных исследований за рубежом за последние годы были найдены около 6 тысяч ранее не использовавшихся архивных документов и карт в архивах России, Китая, Персии и Европы. Эти материалы также войдут в издание. Поэтому эта многотомная история будет содержать множество новшеств и станет предметом широкого обсуждения, — добавил Ерлан Карин.

Напомним, что работа над новым академическим изданием — «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» завершается. Кто работал над изданием, что внутри семитомника и будет ли новая «История Казахстана» в школьной программе — в материале агентства Kazinform.