Как распределяется гуманитарная помощь в ЗКО

Как организовано оказание гуманитарной помощи в Западно-Казахстанской области? Как помощь доставляется жителям, пострадавшим от наводнения? На эти вопросы ответил корреспонденту агентства Kazinform руководитель штаба приема гуманитарной помощи Западно-Казахстанской области Аслан Тапишев.

По его словам, штаб работает с 5 апреля. Главная цель – сортировка и подготовка поступившей гуманитарной помощи, внесение ее в общую базу, доставка в городские и районные штабы.

Фото: штаб приема гуманитарной помощи Западно-Казахстанской области

- Жителям, находящимся на эвакуационных пунктах со стороны Правительства, волонтеров и предпринимателей оказывается необходимая помощь. По городу более 2 500 волонтеров участвовали в возведении дамб. Более 1 тысячи волонтеров занимаются сортировкой и подготовкой гуманитарной помощи, – сказал А.Тапишев.

Как сообщил руководитель штаба, с 5 апреля в область доставлено 1 218,16 тонны гуманитарной помощи, из них 500 тонн продовольствия, 244,2 тонны – бытовые гигиенические вещества, 25 тонн – питьевая вода, 298 тонн – стройматериалы. Также есть постельные принадлежности, хозяйственные инструменты, лодки и гидрокостюмы.

- В соответствии с решением областной комиссии, в городе Уральске, в Байтерекском, Борлинском, Теректинском, Каратобинском, Акжайыкском районах распределяется гуманитарная помощь. Через областной штаб раздали 580 тонн гуманитарной помощи. Из штаба, расположенного в здании филиала партии «AMANAT» в ЗКО доставлены продовольственные пакеты в 2 163 семьи, – сказал Аслан Тапишев.

Фото: штаб приема гуманитарной помощи Западно-Казахстанской области

Западно-Казахстанской области протягивают руку помощи не только из регионов и городов Казахстана, но и из других стран. Только за последние дни, например, 22 апреля из Республики Дагестан прибыло 11 тонн помощи. Основная ее часть – продовольствие, хозяйственные товары и инструменты. В тот же день из Шымкента доставлено 60 тонн помощи, такого же состава. К этому можно прибавить 20 помощи, которую прислали 23 апреля прихожане мечети города Алматы. Из Республики Таджикистан 24 апреля прибыло в Уральск в 7 вагонах 355 тонн гуманитарной помощи. Из них 180 тонн – цемент, 118 тонн – шифер, 32 тонны – одежда, посуда, резиновые сапоги, 25 тонн – питьевая вода.

Следует отметить, что в числе первых поступивших грузов в Западно-Казахстанскую область была гуманитарная помощь от Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики – 4 грузовика с 80 тоннами груза.

Фото: штаб приема гуманитарной помощи Западно-Казахстанской области

- Мы от чистого сердца выражаем благодарность всем людям, протянувшим нам руку помощи в такой трудный момент, – сказал А.Тапишев.

Ранее сообщалось, что бортом военно-транспортной авиации Сил воздушной обороны из Алматы в Уральск доставлен гуманитарный груз весом пять тонн.

Сегодня стало известно, что в Западно-Казахстанской области снизился уровень воды в реке Жайык (Урал), кроме гидропоста Тайпак.