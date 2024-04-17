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    20:54, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Летчики Минобороны РК доставили в Петропавловск и Уральск гуманитарную помощь

    гуманитарная помощь
    Фото: Министерство обороны РК

    Бортом военно-транспортной авиации Сил воздушной обороны из Алматы в Уральск доставлен гуманитарный груз весом пять тонн. А в Петропавловск из столицы прибыли два самолета С-295, перевезших  десять тонн продовольствия, предметов первой необходимости и медикаментов для пострадавших от водной стихии жителей. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы Министерства обороны РК,  в минувшие выходные из  Астаны в Атыраускую область двумя бортами С-295 Сил воздушной обороны осуществлена перевозка десяти тонн гуманитарной помощи, предоставленной столичными предпринимателями.

    гуманитарная помощь
    Фото: Министерство обороны РК

    С 27 марта по 15 апреля военные летчики эвакуировали 2 951 местного жителя, в том числе 811 детей, перевезли – 998 представителей служб, задействованных в противопаводковых мероприятиях, и более 165 тонн груза.

    С учетом паводковой ситуации военнослужащие Вооруженных сил продолжают участие в ликвидации последствий наводнения и аварийно-спасательных работах.

    В Актюбинской области в районе населенного пункта Ойыл военные инженеры наладили паромную переправу. В регионе задействован личный состав нескольких войсковых частей, Военного института Сил воздушной обороны и бригады территориальной обороны.

    В Атырауской области силами военнослужащих проводятся берегоукрепительные работы в русле реки Жайык и в населенных пунктах Махамбет, Жанаталап, Талкайран, Есбол, Енбекши, Аккайын, Актогай, Жалгансай, Курылыс, Индербор, Орлик. Бригада территориальной обороны Мангистауской области проводит работы по восстановлению дамбы в г. Кульсары.

    В Западно-Казахстанской области задействованы военнослужащие войсковых частей 66597, 18404, 61993 и бригады территориальной обороны. Ведутся работы по укреплению береговой линии реки Жайык в микрорайоне Куриный города Уральска, в населенных пунктах Бумаколь и Рубежинское. Укрепляются дамбы в селах Подстепное, Магистральное, Байконыс, Дарьинская, Бударино, Жанабулак и Чапаево.

    В Северо-Казахстанской области военнослужащие войсковых частей 68665 и 31775 заняты заготовкой и укладкой мешкотары. Работы ведутся в районе горводоканала «Кызылжар су» и в поселке Бесколь.

    С 27 марта по 15 апреля в мероприятиях принял участие 5 441 военнослужащий, было задействовано 211 единиц автомобильной техники, 11 вертолетов, 2 БПЛА и 5 военно-транспортных самолетов. Проведена заготовка и укладка около 500 тысяч мешков.

    гуманитарная помощь
    Фото: Министерство обороны РК

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Уральск Армия Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Минобороны РК Гуманитарная помощь Режим ЧС Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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