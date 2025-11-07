Как распознать мошенников, прикрывающихся религией

Центр выделяет пять основных признаков, которые характеризуют подобные организаций.

Традиционно в целевую группу сомнительных религиозных учреждений попадают люди, испытывающие жизненные трудности, проблемы со здоровьем или неудовлетворенные своим текущим положением.

Первый признак — претензия на богоизбранность. Если руководитель культового учреждения провозглашает себя человеком, которому открылась истина или который по-настоящему познал Бога, то это серьезный повод абстрагироваться от него и его соратников. Вероятнее всего, в такой организации существует культ лидера, считающегося среди последователей непререкаемым авторитетом.

Получив контроль над сознанием учеников, такой руководитель имеет возможность манипулировать их действиями.

Второй признак — призывы к отречению от прошлой жизни. Для полного подчинения последователя попытаются убедить в том, что вся его прежняя жизнь не имела смысла, а все, во что он верил, было неправдой. Владея психологическими навыками можно убедить отчаявшегося человека в чем угодно. В некоторых случаях вынуждают отречься от родственников, друзей, бросить работу, соблюдать своеобразную диету. На следующих этапах их могут вовлекать в совершение различных обрядов, миссионерскую деятельность.

Третий признак — призывы избавиться от материального. Следует понимать, что ни одна организация не может существовать без финансовых вложений, а некоторые люди прибегают к разным способам обогащения, в том числе и нечестным. В неофициальных религиозных учреждениях, которые маскируются под благотворительные фонды, школы, духовные центры и другое, такая практика — не редкость.

Ситуаций, когда доверчивые последователи того или иного учения, отдавали накопленные средства и имущество псевдорелигиозным мошенникам, немало. Один из случаев был зафиксирован в Казахстане около семи лет назад. Руководители церкви «Новая жизнь», обогатившиеся за счет своих адептов, в итоге получили реальные тюремные сроки.

Четвертый признак — попытки напугать и пробудить чувство вины. Для того, чтобы адепт стал более податливым и сговорчивым, необходимо посеять в нем как можно больше страхов. Человек, который постоянно боится, чувствует себя виноватым и не уверен в себе, начинает искать опору, наставника.

Пятый признак — противопоставление себя большинству. Последователи того или иного псевдорелигиозного движения, как правило, считают свое учение единственно верным, а его постулаты неоспоримыми. Руководители пытаются создать так называемый круг избранных, которым доступна некая тайна, а остальному обществу — нет. Для них важно, чтобы новоиспеченные члены группы почувствовали свою исключительность и причастность к чему-то особенному.

Вместе с тем, мошенники, прикрывающиеся выдуманными религиозными истинами, стремятся максимально притупить критическое мышление своих адептов. Дискуссии об обоснованности их псевдоучения всячески пресекаются.

