Как расходуются утилизационные платежи в Казахстане

Спикер подчеркнул, что средства утильплатежей расходуются строго в соответствии со статьей 388 Экологического кодекса, где четко указаны направления расходования средств.

— За 11 месяцев 2025 года поступления утилизационных платежей составили более 324 миллиардов тенге, в том числе от производителей транспортных средств, сельхозтехники и автокомпонентов порядка 133,3 млрд тенге, общие поступления от импортеров составили 172,8 млрд тенге. Производителям техники и автокомпонентов возвращено более 140,9 млрд тенге. Разница 7,6 млрд тенге между расходами и поступлениями в связи с тем, что договора с производителями новых марок транспортных средств на стадии заключения, по автокомпонентам заявки на возврат не поступали. На проекты, финансируемые на возвратной основе в рамках Постановления Правительства, направлено порядка 125 миллиардов тенге, в том числе на проекты по твердым бытовым отходам, приобретение систем раннего обнаружения пожаров, закуп спецтехники для предупреждения и устранения экологических катаклизмов, — сказал Н. Кабдолданов.

По его словам, около 900 миллионов тенге составили выплаты предприятиям, присоединившимся к программе EcoQolday. За исполнение договоров, заключенных в рамках популяризации раздельного сбора в государственных национальных парках, школах Астаны и Жезказгана выплачено 115 миллионов тенге. В государственный бюджет перечислено налогов и дивидендов в размере 60,4 млрд тенге.

Н. Кабдолданов напомнил, что частным оператором РОП за 6 лет своей деятельности выплачено в бюджет в виде налогов не более 54,2 млрд тенге.

Касательно программы по поддержке субъектов предпринимательства, осуществляющим сбор, транспортировку и переработку отходов «ЕсoQolday», перезапущенной в 2024 году, спикер сообщил следующее.

В рамках программы заключено 77 договоров с предприятиями по сбору и переработке отходов упаковки и автокомпонентов. С момента перезапуска программа демонстрирует устойчивый рост. Так, если в 2024 году переработано 11 тысяч тонн отходов, то за январь–ноябрь 2025 года — около 41 тысячи тонн, то есть, объем переработки увеличился почти в 4 раза.

На сегодня общий объем направленных на переработку отходов составил порядка 52 тысяч тонн.

