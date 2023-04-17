Главное судебное разбирательство в отношении оператора РОП началось в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разбирательство дела в отношении ТОО «Оператор РОП» проходит в суде №2 района Байконыр в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По делу обвиняются бывший вице-министр экологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов, экс-председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев и бывший директор организации Рустам Темирбек и экс-генеральный директор «Оператор РОП» Светлана Коротенко. Их обвинили в хищении миллиардов долларов.

По данным агентства по противодействию коррупции, руководство «Оператора РОП» совместно с чиновниками намеревалось похитить 180 млрд тенге. В связи с этим 26 января были задержаны вице-министр экологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев.

В тот же день было обнаружено тело управляющего директора ТОО «Оператор РОП» Руслана Шамшиева, столичным районным отделом полиции «Есиль» возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РК «Доведение до самоубийства».

Напомним, выступая на заседании Мажилиса Парламента РК 11 января 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству прекратить работу компании «Оператор РОП».