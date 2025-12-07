Как работают воздушные спасатели: путь молодого пилота из Актюбинской области

— Где вы получали образование и где набирались опыта, будучи молодым пилотом?

— Я родился в селе Коксарай Отырарского района Туркестанской области. Закончив среднюю школу имени М. Ауэзова, в 2019 году я поступил в Академию гражданской авиации в Алматы. Учеба длилась четыре года, а с учетом практики — всего пять лет. Практические навыки мы приобретали на втором, третьем и четвертом курсах. За эти годы мне удалось побывать в Караганде, в Минске, в Беларуси. Также проводились плановые полеты на вертолетах компании «КазАвиаСпас». После получения диплома я пришел работать в эту компанию. В этом году исполнится ровно один год с момента моего трудоустройства.

Во всей нашей стране пилоты, окончившие высшее учебное заведение, полностью трудоустраиваются, потому что людей, выбирающих эту профессию, очень мало. В моей группе было пять человек. Трое из них сейчас управляют вертолетом Eurocopter. Один работает в Кокшетау, другой — в Алматы. Еще двое управляют вертолетами Ми-8 и К-32. Между ними есть существенные различия. Например, вертолет Eurocopter может принять максимум девять человек, тогда как Ми-8 способен перевозить до 30 пассажиров. За год я принимал участие в различных спасательных и вспомогательных операциях.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

— Пилот учится и одновременно набирается опыта. Для вас настоящий опыт — это, конечно, часы полета. Когда вы приступили к работе, вам пришлось освоить что-то новое?

— Безусловно, мы многому научились. Мы освоили все тонкости санитарной авиации. Во время дежурств приходилось выполнять поисково-спасательные операции. Если нужно искать человека, нам предоставляют координаты. На месте мы применяем методы поиска людей. В вертолете находятся два пилота, а также сотрудники службы чрезвычайных ситуаций. Основную часть поисковых работ выполняют именно они. Мы тоже всесторонне следим за процессом.

— Помните ли вы момент, когда впервые сели в вертолет в качестве специалиста?

— В 2022 году я впервые сел в вертолет Robinson R44 в Караганде. Там мы выполняли полеты вместе с инструкторами на протяжении 50 часов. В тот момент я впервые почувствовал особенности управления вертолетом. В этом городе для восьми человек предоставлялись два вертолета. Мы летали поочередно, накапливая опыт. На освоение этого навыка отводилось три месяца.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

— Сколько часов вы уже налетали?

— Мы сами тоже ведем учет часов. На данный момент на вертолете Eurocopter EC 145 я налетал 194 часа. На вертолете Robinson R44 у меня 105 часов практики. Это время, проведенное в Караганде и Минске.

— Расскажите о поисково-спасательных операциях и оказании помощи.

— Самым тяжелым случаем был инцидент с автомобилем ГАЗель, перевозившим груз и пассажиров. В тот момент поступил срочный вызов, и мы вылетели к селу Белкопа на дороге Самара-Шымкент. Мы доставили одного пострадавшего в больницу города Хромтау. Через день поступил новый вызов, и мы перевезли четырех пострадавших из Хромтау в город Актобе.

— Как распределяются обязанности между командиром и вторым пилотом?

— Вертолет обычно летает на высоте около 600 метров от земли. Управляет им либо командир, либо второй пилот. При входе в кабину командир заранее сообщает, кто будет управлять. Вертолетом нельзя управлять одновременно двум пилотам. Иногда при вылете командир управляет, а на обратном пути я беру на себя управление в качестве второго пилота.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

— Какой период самый опасный?

— У каждого командира есть установленные минимальные показатели. Задачи назначаются с учетом этих показателей. Например, в данный момент у командира зона видимости должна быть не менее двух тысяч метров. Только при выполнении этого условия командир может принять решение о вылете. Если же погодные условия ниже установленного минимума, разрешение на полет не дается.

— А если в Актобе прекрасная погода, а в отдаленном селе бушует метель…

— В таком случае полет не разрешается. Погода должна быть благоприятной на обоих участках маршрута.

— Какие требования предъявляются к пилоту?

— Каждый год мы обязательно проходим медицинский осмотр. Конечно, вес также имеет большое значение, поскольку рост и вес пилота должны соответствовать установленным нормам. Если показатели не соответствуют требованиям, необходимо пройти повторную проверку.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

— Как вы оказались в Актобе?

— Во многих городах нашей страны просто не было второго пилота. Среди них — Актобе, Павлодар, Кокшетау, Актау и Караганда. В будущем я хочу работать рядом с командиром, накапливать опыт и достичь его уровня. Для этого необходимо набрать определенное количество летных часов. Позже командир готовит к самостоятельным полетам. Образование и практика должны развиваться параллельно. В воздухе решения принимает командир, однако экипаж совместно обсуждает ситуацию и приходит к общему согласию.

— С чем приходится сталкиваться в небе?

— Весной и осенью возвращаются перелетные птицы. Именно в это время мы чаще всего встречаем их. Однако прямого столкновения у нас никогда не было. При встрече с птицами мы корректируем курс. Особенно стоит отметить, что орел в небе никогда не меняет направление, и мы стараемся держаться от него подальше.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Следует отметить, что в дежурной смене актюбинского отделения «КазАвиаСпас» при МЧС работают четыре сотрудника. Экипаж получает задания от Национального координационного центра экстренной медицины и вылетает на вызовы. Летом экипаж должен прибывать за один час до дежурства, зимой — за полтора часа, чтобы подготовиться к работе. Они также выезжают на экстренные вызовы. Полеты не выполняются только при тумане, метели или ночью. Работа экипажа не разделяется на будние, выходные и праздничные дни. Сотрудники не обязаны постоянно находиться на рабочем месте, но должны немедленно выехать при получении звонка. Запас авиационного топлива у вертолетов, выполняющих спасательные работы и транспортировку пациентов, позволяет им пролететь только 500 километров. Поэтому в Шалкарском районе Актюбинскойн области работает автозаправочная станция для вертолетов. А если установлен дополнительный бак, это увеличивает дальность полета еще на один час.

