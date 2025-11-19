Как работает Центр по борьбе с дезинформацией в Казахстане

В структуре Службы центральных коммуникаций при Президенте РК в 2025 году создан Центр по борьбе с дезинформацией. Аскар Умаров отметил, что это не креатив какого-либо отдельного государственного органа, а естественным образом «созревший» проект, объективная необходимость, продиктованная временем и вызовами современного информационного пространства.

— В своем Послании Глава государства особо подчеркнул: «Стремительное развитие искусственного интеллекта уже влияет на мировоззрение и поведение людей, особенно молодежи. Иной альтернативы нет, поскольку данный процесс кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества. Мы должны быть готовы к этому. Нужно действовать решительно, промедление чревато самыми тяжелыми последствиями». Именно в этом контексте создание Центра по борьбе с дезинформацией стало логичным шагом государства: укрепление доверия общества и защита от манипуляций в цифровом медиапространстве невозможны без системного реагирования на новые вызовы, включая использование ИИ и технологий, которые меняют саму природу информационного поля. Сегодня фейки стали инструментами давления, манипуляций общественным мнением и провокаций. В таких условиях государство обязано выстроить системный подход к противодействию ложным сведениям, — отметил он.

А. Умаров подчеркнул, что учитывая быстрые изменения характера информационного поля — мгновенное распространение новостей в соцсетях, массовое появление контента, где факты подменяются интерпретациями, использование технологий, включая нейросети и дипфейки, — борьба с дезинформацией была выделена в отдельное направление. Это дает в первую очередь возможность сократить путь от момента появления фейка до его официального опровержения и вместе с тем позволяет избрать более эффективные пути опровержения ложной информации.

Работа центра основана на деятельности специалистов в области коммуникаций, анализа информации и строится на тесном взаимодействии с государственными органами, как центральными, так и местными. Такой формат деятельности позволяет оперативно получать официальные комментарии, обеспечивать прозрачность и быстро опровергать ложные данные.

Алгоритм следующий: при появлении в Интернете сомнительной или ложной информации проводится совместный анализ с компетентным госорганом. По итогам принимается решение об официальном опровержении или подтверждении информации. Задача цент­ра — донести до широкой аудитории, в первую очередь в социальных сетях, правдивые, достоверные сведения, основанные на фактах, а не домыслах и искажениях.

Еженедельно сотрудниками центра готовятся обзоры, формируемые на базе уже опровергнутых госорганами фейков. И это не просто краткий пересказ, а полноценный анализ целей, механизмов создания и способов распространения недостоверной информации.

Все официальные опровержения, аналитические обзоры и публикации центра размещаются в Telegram-канале . Каждый выпуск размещается на официальных площадках СЦК, на странице Facebook, Instagram,Telegram.

— Главный принцип нашей работы: любая информация, которая вводит в заблуждение или подрывает доверие общества к государству, попадает в зону внимания центра. А потому мы отрабатываем все направления, где сомнительные сведения могут вызвать социальное напряжение и недоверие граждан. В первую очередь это жизненно важные услуги и социальная сфера: все, что касается медицины, продуктов питания, коммунального сектора. Конечно, это вопросы безопасности и ЧС — дезинформация о чрезвычайных ситуациях, природных катастрофах, эпидемиях или криминальных происшествиях, которая способна вызвать массовую панику. Большое внимание уделяем работе с возможными политическими провокациями и внешними вбросами, направленными на создание конфликтов внутри общества, ослабление национального единства и формирование ложной картины о Казахстане за рубежом. И, конечно, отслеживаем появление дезинформации касательно деятельности госорганов и первых лиц страны: ни для кого уже не секрет, что ложные сведения, дискредитирующие работу власти, используются как инструмент дестабилизации и подрыва доверия к государственным институтам, — говорит спикер.

Казахстанцы также могут обратиться в центр напрямую за разъяснения­ми, обнаружив в Интернете подоз­рительную информацию. Граждане могут прислать материалы, вызывающие сомнение, через удобные каналы связи: чат-бот в Telegram, официальная элект­ронная почта — jalgan-akparat@ortcom.kz.

Все поступающие обращения анализируются, при необходимости направляются в компетентные госорганы для реагирования. Таким образом, любой гражданин становится частью системы противодействия дезинформации и вносит вклад в защиту общества от манипуляций.