Как работает проект по повышению доходов сельского населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле 2022 года Главой государства утверждена «Программа повышения доходов населения до 2025 года». Основная часть казахстанцев, нуждающаяся в повышении доходов, проживает в сельской местности. В рамках реализации программы запущен проект «Ауыл АМАНАТЫ», направленный на улучшение жизни людей, проживающих преимущественно в сельской местности. Какие проблемы выявил проект и как их будут решать разбирался аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Проект по повышению доходов сельского населения

На сегодня численность сельских граждан составляет 7,7 млн человек — это 41% от общей численности населения страны.

По данным 2021 года, разница между денежными доходами населения в сельской и городской местности составляет 38%. Таким образом, основная часть казахстанцев, нуждающаяся в повышении доходов, проживает в сельской местности.

Специально созданный проект «Ауыл АМАНАТЫ» направлен на повышение занятости населения в сельской местности, на помощь жителям в увеличении доходов, уровня благосостояния и качества жизни. Проект будет способствовать сокращению разрыва между доходами города и села.

Результаты пилотного проекта в Жамбылской области

Проект уже зарекомендовал себя в Жамбылской области, где был запущен в 2019 году. На его развитие выделили 7,2 млрд тенге из республиканского бюджета. Денежные средства предоставлялись по ставке 2,5%. К участию отобраны 11 сельских округов.

В результате количество получателей АСП сократилось в 3 раза, среднемесячный доход в селах увеличился в 1,7 раз, а количество безработных уменьшилось на 36%.

Программа реализовывалась по пяти направлениям: эффективное использование приусадебных земель, повышение продуктивности домашнего скота и птицы, рациональное использование паевых участков для решения проблем с кормами и пастбищами, оснащение кооперативов необходимой техникой, финансирование бизнес-проектов на селе.

Как отмечают сотрудники партии «AMANAT», на примере Жамбылской области стало видно, как формируется основа для новой экономической политики в сельской местности, которая позволит в других регионах страны создать постоянные рабочие места с гарантированным источником дохода для сельского населения; снизить отток населения, особенно молодежи из села; сократить уровень социального напряжения среди жителей и многое другое.

Какие проблемы выявило анкетирование

В этом году информационная работа по проекту стартовала 1 августа и продлится до 10 сентября. В течение этого 40-дневного марафона более 250 тыс. жителей сельских регионов ознакомятся с деталями программы. Информационной работой будет охвачено 394 населенных пункта в 179 районах Казахстана.

В рамках марафона жителям села разъясняют возможности для сельских предпринимателей и отвечают на насущные вопросы: «Как получить льготный кредит под 2,5% годовых?», «Зачем создавать кооператив?» и «Поможет ли государство с лизингом техники?».

Специальные мобильные группы проводят анкетирование и выявляют проблемы.

В каждом из регионов свои проблемы и нерешенные задачи, но общими для республиканских сел в большинстве случаев являются следующие вопросы:

Тренер мобильной группы Зульфия Кубеева отмечает, что акимы на местах зачастую не имеют всех необходимых полномочий, которые позволили бы решить самостоятельно ряд проблем сельского округа, отдельного населенного пункта. При отсутствии специализированной техники и за неимением возможности подачи воды в отдельные села из-за небольшого бюджета, ситуация по улучшению качества жизни отдельно взятого села становится сложной и ее решение отодвигается на неопределенное время.

Остро стоит вопрос приоритетов, которые отдаются предпринимателям других районов при подаче заявки на участие в местных тендерах по госзаказам (установка трансформаторов, уборка территорий и др.). Со стороны акимов поступают предложения о возможности выбора поставщиков услуг из списка местных бизнесменов. Если этот вопрос поднимается в конкретном округе, то было бы правильно рассмотреть предпринимателей на местах.

Следующий вопрос связан с отсутствием необходимого транспорта для передвижения. Некоторые акимы на обучение приезжали на мотоциклах и велосипедах, и как становилось известно позже, не имели служебного автомобиля. Вопрос не в личном комфорте, а в оперативном решении задач, новых возможностях и экономии времени.

При выборе акимов одним из условий является наличие стажа работы на госслужбе не менее двух лет. Как показывает практика, большая часть из них – бывшие сотрудники правоохранительных органов либо учителя. Не имея образования менеджера и не получая специальных знаний в госуправлении, многие учатся уже в процессе, получая соответствующие навыки на практике. Но проблема недостаточности знаний касается и других сотрудников акиматов, поэтому необходимо постоянно проводить обучение на местах и повышать квалификацию.

На сегодня в 119 районах и 309 селах тренеры мобильной группы обучили акимов сельских округов сбору микроданных, маркетинговому анализу, определению перспективных направлений для развития экономики села, специализациям села, навыкам запуска потенциально прибыльных бизнес-проектов.

Обучение акимов сельских округов организовано Академией политического менеджмента партии «AMANAT». Как отмечает директор академии Данияр Мукитанов, основной темой обучения в формате выездного семинара продолжительностью три дня стало повышение компетенций руководителя в области роста экономической активности населения с целью увеличения доходов. Всего обучено 2135 сельских акимов и исполнительных секретарей филиалов партии со 100% охватом всех регионов.

Как будут решать проблемы

В рамках проекта в каждом районе или селе проводится анкетирование. После получения статистической информации в результате анкетирования в селах будут собирать количественные показатели по географическим особенностям путем скрининга, уделяя внимание трудовым, финансовым и иным ресурсам каждого населенного пункта.

Анализом статистики будет заниматься проектный офис «Ауыл АМАНАТЫ», который определит специализацию села и направление потенциального предпринимательства, выявит, какая конкретно помощь должна быть оказана местным акиматам. Итоги исследования, к примеру, помогут определить, какие культуры подходят для выращивания в районах, какое производство можно открыть на их территории.

Возможно получение льготного кредита на разведение крупного рогатого скота, птицеводство, развитие хлебопекарного, кондитерского производства, туризм. Важно, что при отсутствии залогового имущества можно обратиться к родственникам или друзьям, нотариально оформив залог с согласия собственника.

«В зависимости от объема выделяемого бюджетного кредита региону и потребности в кредитовании сел, полученной по результатам скрининга, акиматы областей будут определять сельские округи, участвующие в проекте в очередном финансовом году. Претендентами на получение микрокредитов по проекту могут быть безработные и отдельные категории занятых лиц, например, начинающие предприниматели», – отмечает секретарь партии «AMANAT» Эльдар Жумагазиев.

Как сообщили в Институте экономических исследований ERI , с 2023 по 2025 годы в рамках программы повышения доходов населения ежегодно для всех областей республики предусматривается выделение бюджетных кредитов на реализацию проекта «Ауыл АМАНАТЫ».

Пакет поправок в законодательство, принятие которых значительно упрощает механизм получения средств и повышает эффективность реализации проекта, уже подготовлен.