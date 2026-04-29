KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Как проверить задолженность по налогам в Казахстане

    В Комитете госдоходов РК рассказали о самых быстрых и популярных способах проверки налоговой задолженности граждан, передает агентство Kazinform.

    Как проверить задолженность по налогам в Казахстане
    Коллаж: Kazinform

    Самым быстрым способом, доступным без регистрации, является услуга на сайте kgd.gov.kz. Необходимо в разделе «Электронные сервисы» перейти в «Помощь бизнесу», выбрать «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», ввести свой ИИН (или БИН для ИП/ТОО) и нажать «Искать». В окне можно сразу увидеть все долги или справку об их отсутствии.

    Другие удобные способы:

    • eGov.kz → «Просмотр и оплата налоговой задолженности» (нужна авторизация);
    • приложение e-Salyq Azamat (App Store / Play Market) — самый удобный вариант для физлиц;
    • Kaspi.kz → Госуслуги → Налоги → «Долги по налогам».

    Полезные советы для казахстанцев:

    • Проверяйте задолженность регулярно — пени начисляются каждый день;
    • После оплаты обновление в базе происходит не мгновенно (иногда до 3–5 дней);
    • Если долгов нет — можете сохранить/распечатать справку.

    Ранее сообщалось, какие налоги и отчеты нужно сдать казахстанцам в апреле. Также казахстанцам напомнили о сроке уплаты налога на авто и ответственности за просрочку.

    КГД Казахстанцы Налоги Финансы Финансы и бюджет
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор