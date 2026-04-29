Как проверить задолженность по налогам в Казахстане
В Комитете госдоходов РК рассказали о самых быстрых и популярных способах проверки налоговой задолженности граждан, передает агентство Kazinform.
Самым быстрым способом, доступным без регистрации, является услуга на сайте kgd.gov.kz. Необходимо в разделе «Электронные сервисы» перейти в «Помощь бизнесу», выбрать «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», ввести свой ИИН (или БИН для ИП/ТОО) и нажать «Искать». В окне можно сразу увидеть все долги или справку об их отсутствии.
Другие удобные способы:
- eGov.kz → «Просмотр и оплата налоговой задолженности» (нужна авторизация);
- приложение e-Salyq Azamat (App Store / Play Market) — самый удобный вариант для физлиц;
- Kaspi.kz → Госуслуги → Налоги → «Долги по налогам».
Полезные советы для казахстанцев:
- Проверяйте задолженность регулярно — пени начисляются каждый день;
- После оплаты обновление в базе происходит не мгновенно (иногда до 3–5 дней);
- Если долгов нет — можете сохранить/распечатать справку.
