Как проверить задолженность по налогам в Казахстане

Самым быстрым способом, доступным без регистрации, является услуга на сайте kgd.gov.kz. Необходимо в разделе «Электронные сервисы» перейти в «Помощь бизнесу», выбрать «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», ввести свой ИИН (или БИН для ИП/ТОО) и нажать «Искать». В окне можно сразу увидеть все долги или справку об их отсутствии.

Другие удобные способы:

eGov.kz → «Просмотр и оплата налоговой задолженности» (нужна авторизация);

приложение e-Salyq Azamat (App Store / Play Market) — самый удобный вариант для физлиц;

Kaspi.kz → Госуслуги → Налоги → «Долги по налогам».

Полезные советы для казахстанцев:

Проверяйте задолженность регулярно — пени начисляются каждый день;

После оплаты обновление в базе происходит не мгновенно (иногда до 3–5 дней);

Если долгов нет — можете сохранить/распечатать справку.

