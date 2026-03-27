Казахстанцам напомнили о сроке уплаты налога на авто и ответственности за просрочку

В ведомстве напомнили, что налог рассчитывается самостоятельно по ставкам, установленным налоговым законодательством. При расчете применяется месячный расчетный показатель (МРП), действовавший в 2025 году, — 3 932 тенге.

Рассчитать сумму налога можно с помощью калькулятора на веб-портале portal.kgd.gov.kz.

Вместе с тем налоговые органы ежегодно проводят исчисление налога на транспорт физических лиц за соответствующий налоговый период для определения сальдо расчетов. Информация о начисленных суммах направляется пользователям мобильных приложений банков второго уровня в виде push-уведомлений.

В КГД также напомнили, что со 2 апреля 2026 года за каждый день просрочки будет начисляться пеня. При наличии задолженности по налогу и начисленной пени с 10 мая текущего года налоговые органы начнут применять меры взыскания.

Если сумма задолженности превышает 1 МРП, должнику направляется налоговый приказ о взыскании задолженности. В случае непогашения долга в течение пяти рабочих дней со дня вручения налогового приказа документ направляется частному судебному исполнителю для принудительного исполнения.

В свою очередь частные судебные исполнители вправе применять меры принудительного взыскания, в том числе налагать арест на банковские счета и имущество. Кроме того, при сумме задолженности свыше 40 МРП гражданину может быть временно ограничен выезд из Республики Казахстан.

Информация о сумме налога размещается на веб-портале portal.kgd.gov.kz в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц», а также в мобильных приложениях банков второго уровня.

