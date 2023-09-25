Как прошли выходные нового акима СКО

Назначенный в субботу, 23 сентября, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов открыл страницы в социальных сетях, съездил на стройку и провел оперативное совещание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-служба акима области в этот же день сообщила о том, что Г.Нурмухамбетов открыл страницы в социальных сетях, где будет рассказывать о своей деятельности.

Первая запись была о проведении оперативного совещания с акимами районов, города Петропавловска и руководителями управлений. Судя по короткой информации на странице, обсуждали проведение уборочной кампании – она в этом году проходит настолько в сложных условиях, что на поля приезжал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров – и подготовку к отопительному сезону.

Последняя тема – тоже весьма актуальна. Отопительный сезон в регионе второй год будет проходить с двумя дымовыми трубами. Учитывая высокий износ оборудования на Петропавловской ТЭЦ-2, понять опасения горожан можно. Оптимизм внушает только то, что после переговоров с бывшим акимом области Айдарбеком Сапаровым, финансирование на модернизацию теплоцентрали увеличили на несколько миллиардов тенге. Не все гладко проходит и со строительством новой дымовой трубы. Из-за дефекта при ее возведении пришлось демонтировать несколько метров ствола. На самом же предприятии утверждают, что Петропавловская ТЭЦ-2 к отопительному сезону готова. В городе начинают точечно подключать к теплу соцобъекты и дома.

Однако ни на поля, ни на теплоцентраль Г.Нурмухамбетов в первые два дня работы на посту акима области не поехал. В воскресенье, 24 сентября, посетил строительные площадки Петропавловска.

«Проинспектировал ход возведения жилых домов и завершения благоустройства территории. Ознакомился с ремонтом улиц Петропавловска и обустройством скверов. Работы в новых поликлиниках в микрорайонах Жас Өркен и Береке - на финальной стадии. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» начато возведение новой школы в микрорайоне Орман. Во всех объектах необходимо усилить контроль качества строительства и завершить работы в срок. Буду еженедельно проверять ход строительных и ремонтных работ», - написал аким области.

Видимо, глава региона посещал проблемные участки. В Петропавловске 16 многоэтажек не могли сдать в эксплуатацию из-за отсутствия инженерных сетей и благоустройства. Бывший аким области добился выделения дополнительных средств на завершение работ. Буквально перед тем, как он покинул должность, половину многоэтажек сдали.

Что касается поликлиник, то срок их сдачи откладывали неоднократно. Горожане надеются, что двери медучреждения все-таки откроют уже в этом году.

Отметим, что в Петропавловске и в районах еще в разгаре ремонт дорог. Закрыты и продолжают ограничивать движения на участках сразу нескольких дорог областного центра. Если погода позволит, сезон продлится до середины октября. Иначе в зиму регион уйдет с незавершенным ремонтом дорог.

Помимо этого, в области масса проблем, требующих оперативного решения. Одна из них, например, мусор. Городской полигон к концу года рискует быть закрытым, районы обрастают мусорными свалками. Решения ждет и скорая помощь, сейчас располагающаяся в здании 1905 года постройки, без достаточного количества гаражей и необходимых условия для сотрудников.