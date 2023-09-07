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    13:13, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Половину проблемных новостроек подготовили к сдаче в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в восьми из 16 проблемных новостроек завершили подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Фактически дома готовы к заселению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского акимата, на территории этих восьми многоэтажек осталось установить малые архитектурные формы.

    В оставшихся шести жилых домах завершить работы по подведению коммуникаций и благоустройству территорий обещают до конца сентября, в двух – до ноября.

    «С момента заселения людей в квартиры вступают в силу гарантийные обязательства застройщиков. В течение двух лет владельцы жилья могут заявить о возможных недочетах подрядчику. Дома являются кредитными. Реализовывали квартиры через государственную программу жилищного строительства «Нурлы жер» через Отбасы банк. Стоимость квадратного метра жилья составила 160 тысяч тенге. Предназначены многоэтажки для очередников», - прокомментировали в пресс-службе.

    Новостройки должны были сдать еще два года назад. Однако из-за отсутствия коммуникаций и благоустройства ввод их в эксплуатацию переносили. Летом на проблемные объекты регулярно выезжал бывший аким области Айдарбек Сапаров. Тогда он отмечал, что выделили дополнительные средства, сделали корректировку. Однако подрядчики не спешили с работами.

    «С этого года дал поручение, чтобы строительством дома и подведением коммуникаций занимался один подрядчик. Чтобы он один нес ответственность. Чтобы не повторилась нынешняя ситуация, когда мы из-за инфраструктуры не можем сдать дома. По недобросовестным подрядчикам нужно принимать вовремя меры. Подавать иски. Меры не принимали - и вот результат. Новый аким города поручение соответствующее получил. Сначала штрафовать, потом идти на расторжение. Народ устал ждать», - говорил А.Сапаров.

    Помимо многоэтажек, в Петропавловске откладывается открытие и двух поликлиник.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Жилье Строительство
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