    15:32, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Как прошел Всемирный день чистоты в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске состоялась масштабная экологическая акция World Cleanup Day – Всемирный день чистоты, передает агентство Kazinform. 

    Всемирный день чистоты прошел в Усть-Каменогорске
    Фото: акимат ВКО

    Участники вышли на уборку закрепленных территорий возле школ, организаций и предприятий. Для эковолонтеров и представителей государственных структур основной зоной стал район Шмелев Лог.

    Всемирный день чистоты прошел в Усть-Каменогорске
    Фото: акимат ВКО

    Напомним, что экологическая инициатива охватила и Глубоковский район, где на территории КГУ «Мало-Убинское лесное хозяйство» было высажено 113 тысяч саженцев сибирской ели.

    Всего в акциях по области приняли участие около 1000 человек: сотрудники госорганов и предприятий, школьники, студенты, представители НПО, волонтеры и активные горожане.

    Акмолинцы Всемирный день чистоты прошел в Усть-Каменогорскеглобальное экодвижение: субботники прошли в Кокшетау и Косшы
    Фото: акимат ВКО

    Акция прошла в рамках инициативы «Таза Қазақстан» при поддержке акимата ВКО, акимата Усть-Каменогорска, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, департамента экологии по ВКО и общественных экологических движений.

    Всемирный день чистоты прошел в Усть-Каменогорске
    Фото: акимат ВКО

    Отметим, что Министерство экологии и природных ресурсов РК подало заявку на внесение итогов мероприятия в Книгу рекордов Казахстана «ҚАЭА».

    Всемирный день чистоты ежегодно объединяет более 190 стран, и Казахстан традиционно активно поддерживает эту инициативу.

    Махаббат Сыздыкова
