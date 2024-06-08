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    19:15, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Как проходит уборка улиц и дворов в Кульсары после паводка

    Как проходит уборка улиц Кульсары после паводка
    Фото: кадр из видео

    В Жылыойском районе Атырауской области продолжается ликвидация последствий паводка. Более 25 тысяч тонн бытовых отходов вывезли с улиц Кульсары, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

    По словам директора ТОО «Жылыой Тазалык» Бауыржана Абдрахманова, в настоящее время сотрудники коммунального предприятия продолжают вывоз бытовых отходов с подтопленных улиц Кульсары.

    ⁃ В работах задействовано 20 единиц спецтехники - 5 погрузчиков и 15 самосвалов, а также 50 человек сотрудников предприятия. Работы будут продолжены, так как в настоящее время идет снос аварийных домов и ремонтно-восстановительные работы, - рассказал Бауыржан Абдрахманов.

    Ранее сообщалось, что спасатели из ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­города Шымкента, Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской областей продолжают борьбу с паводком в Атырауской области и останутся до завершения полного объёма работ.  

     

     

    Теги:
    Атырауская область МЧС Спасатели Паводки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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