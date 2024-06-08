Как проходит уборка улиц и дворов в Кульсары после паводка

В Жылыойском районе Атырауской области продолжается ликвидация последствий паводка. Более 25 тысяч тонн бытовых отходов вывезли с улиц Кульсары, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

По словам директора ТОО «Жылыой Тазалык» Бауыржана Абдрахманова, в настоящее время сотрудники коммунального предприятия продолжают вывоз бытовых отходов с подтопленных улиц Кульсары.

⁃ В работах задействовано 20 единиц спецтехники - 5 погрузчиков и 15 самосвалов, а также 50 человек сотрудников предприятия. Работы будут продолжены, так как в настоящее время идет снос аварийных домов и ремонтно-восстановительные работы, - рассказал Бауыржан Абдрахманов.

Ранее сообщалось, что спасатели из ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­города Шымкента, Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской областей продолжают борьбу с паводком в Атырауской области и останутся до завершения полного объёма работ.