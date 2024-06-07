Спасатели из ряда регионов РК продолжают борьбу с паводком в Атырауской области

В Атырауской области остается часть группировок спасателей МЧС из ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­города Шымкента, Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской областей до завершения полного объёма работ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Северо-Казахстанской области завершены работы по откачке талых вод из подтопленных дворовых территории. Продолжаются работы по откачке талой воды из 13 дачных домов. Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты воинской части 52859 МЧС и местными исполнительными органами в 127 осушенных домах проведены дезинфекционные работы.

В городе Уральске Западно-Казахстанской области на 17 участках продолжается откачка талой воды из дачных домов в круглосуточном режиме с помощью переносных и прицепных насосных станций повышенной производительности. Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты воинской части 20 942 МЧС и местными исполнительными органами в осушенных домах проведены дезинфекционные работы.

В селах Мамыр, Белшер и Нура Иргизского района Актюбинской области остаются подтопленными 85 частных жилых домов и 42 дворовых территорий. За прошедшую неделю отведена вода из 37 частных жилых домов и двух дворовых территорий. В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района проведены берегоукрепительные работы военнослужащими воинской части 20 942 МЧС.

В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области продолжается откачка талой воды из 10 частных жилых домов. За неделю отведена вода из четырех частных жилых домов. В осушенных домах проведены дезинфекционные работы. Продолжаются берегоукрепительные работы на опасных участках. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды реки Жайык. За сутки наблюдается спад уровня воды.

Фото: МЧС РК

По республике вернулись в свои дома эвакуированные 64 653 человека, в пунктах временного размещения остаются 4 645 человек. Отведена вода из 11 881 частных жилых домов и 3 644 дворовых территорий. Всего откачано более 29,1 млн куб метров талой воды, проведена укладка 8,1 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.

В противопаводковых работах задействовано 2 028 человек и 434 единиц техники, 97 водооткачивающих средств и 36 плавательных средств.