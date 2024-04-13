РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:22, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Комиссия по ликвидации ЧС и оценке ущерба принимает заявления от атбасарцев

    акимат Атбасарского района
    Фото: акимат Атбасарского района

    В Атбасарском районе, в котором 11 апреля был объявлен режим ЧС, продолжается борьба с последствиями наводнений, передает агентство Kazinform.

    Противопаводковый штаб работает круглосуточно, а главная его задача — оперативно реагировать на каждый звонок, перенаправляя отряды для оказания помощи на месте, передает управление внутренней политики.

    По информации местных властей 12 апреля акимом района была сформирована Комиссия по ликвидации ЧС и оценке ущерба. Работа комиссии нацелена на оперативное восстановление после стихийного бедствия, предоставление гражданам необходимой помощи и компенсации за причиненные потери.

    акимат Атбасарского района
    Фото: акимат Атбасарского района

    К данному времени принято 78 заявлений.

    В свою очередь жители высказывают свое мнение в связи с принимаемыми мерами. Как отметила горожанка Екатерина Матрос, проживающая на одной из пострадавших улиц Атбасара, местные власти предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий ЧС и оперативно ведут работу по оказанию помощи пострадавшим.

    акимат Атбасарского района
    Фото: акимат Атбасарского района

    Сегодня утром аким Атбасарского района Аманбек Калжанов провел оперативное совещание с руководителями государственных учреждений, организаций и предприятий, где отметил, что точный список для выплаты адресной помощи должен быть сформирован оперативно.

    Напомним, во время паводка в Атбасаре было затоплено 19 улиц, эвакуировано более 100 человек.

    Наводнение в Атбасаре — фоторепортаж.

    Напомним, вчера в Атбасарском районе Акмолинской области было введено чрезвычайное положение.

    Теги:
    Наводнение Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Компенсация Режим ЧС Атбасарский район Паводки Акмолинская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!