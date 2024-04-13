Комиссия по ликвидации ЧС и оценке ущерба принимает заявления от атбасарцев

В Атбасарском районе, в котором 11 апреля был объявлен режим ЧС, продолжается борьба с последствиями наводнений, передает агентство Kazinform.

Противопаводковый штаб работает круглосуточно, а главная его задача — оперативно реагировать на каждый звонок, перенаправляя отряды для оказания помощи на месте, передает управление внутренней политики.

По информации местных властей 12 апреля акимом района была сформирована Комиссия по ликвидации ЧС и оценке ущерба. Работа комиссии нацелена на оперативное восстановление после стихийного бедствия, предоставление гражданам необходимой помощи и компенсации за причиненные потери.

Фото: акимат Атбасарского района

К данному времени принято 78 заявлений.

В свою очередь жители высказывают свое мнение в связи с принимаемыми мерами. Как отметила горожанка Екатерина Матрос, проживающая на одной из пострадавших улиц Атбасара, местные власти предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий ЧС и оперативно ведут работу по оказанию помощи пострадавшим.

Фото: акимат Атбасарского района

Сегодня утром аким Атбасарского района Аманбек Калжанов провел оперативное совещание с руководителями государственных учреждений, организаций и предприятий, где отметил, что точный список для выплаты адресной помощи должен быть сформирован оперативно.

Напомним, во время паводка в Атбасаре было затоплено 19 улиц, эвакуировано более 100 человек.

Наводнение в Атбасаре — фоторепортаж.

Напомним, вчера в Атбасарском районе Акмолинской области было введено чрезвычайное положение.