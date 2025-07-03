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    16:30, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Как продвигается строительство сквера на месте резиденции в Алматы

    В Алматы продолжаются строительные работы на территории бывшей резиденции Президента, расположенной западнее проспекта Назарбаева и севернее улицы Ганди, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Здесь возводят инклюзивный общественный сквер площадью 4,16 гектаров.

    Фотокорреспондент агентства побывал на месте и зафиксировал, как преображается пространство в самом центре города.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В настоящее время завершены основные демонтажные и подготовительные работы, ведутся работы по благоустройству. Территория расчищена и уже приобретает очертания будущего общественного пространства.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Сейчас ведется благоустройство территории: на месте работают строители, проводят планировку территории, выравнивают ландшафт.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Один из ключевых элементов проекта — пруд с системой водоподготовки. Одновременно прокладываются инженерные сети и строится резервуар для орошения.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Проект предусматривает полноценное благоустройство территории с озеленением, устройством пруда с системой водоподготовки, наружным освещением, инженерными сетями и общественными пространствами. В зимний период планируется организация ледового катка, — говорится в ответе управления развития общественных пространств Алматы.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На данном участке уже высажены 50 крупномерных деревьев высотой более шести метров.

    Сквер будет инклюзивным — при проектировании учитывались потребности всех категорий горожан, включая пандусы, удобные маршруты для маломобильных граждан.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в управлении развития общественных пространств города, работы выполняются согласно утвержденному графику и находятся на постоянном контроле.

    Строительно-монтажные работы по первой очереди начаты в феврале 2025 года, завершение запланировано на октябрь 2025 года.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Передача в коммунальную собственность земельных участков осуществлялась поэтапно с октября 2023 по декабрь 2024 года.

    В связи с корректировкой проектных решений эскиз был повторно согласован в ноябре 2024 года. Заключение экспертизы получено 30 января 2025 года. Строительно-монтажные работы начались в феврале 2025 года.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Ранее в акимате рассказали, что для оптимизации бюджетных расходов на строительство сквера направят 2, 2 млрд тенге частных средств. Из бюджета на реализацию первого этапа проекта выделено 944,5 млн тенге с учетом НДС.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Напомним, во время январских событий 2022 года алматинская резиденция оказалась в эпицентре протестов. Внутри здания подожгли автомобиль, огонь повредил несущие конструкции резиденции.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В марте 2022 года стало известно, что по решению Президента Касым-Жомарта Токаева резиденцию снесут, а на ее месте разобьют парк для горожан.

    Подробнее об истории строительства резиденции Президента страны в Алматы читайте здесь.  

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    Фото: Александр Павский / Kazinform
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    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Теги:
    Алматы Январские события Озеленение Благоустройство Резиденция в Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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