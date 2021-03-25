Как превратить умирающий совхоз в успешное хозяйство – история агроформирования из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанское коммандитное товарищество «Мамбетов и К» за 27 лет выросло из небольшого, неперспективного совхоза в одно из передовых агроформирований области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

История основания КТ «Мамбетов и К» началась в уже далеком 1993 году. Тогда Еркебулан Мамбетов начал руководить совхозом «Минкесерский» в Мамлютском районе. Совхоз буквально разваливался на глазах. Убыточные фермы, низкий урожай, отсутствие семян и запчастей, долги – казалось, что создать из совхоза крепкое хозяйство не получится. В конторе проводили круглые сутки. Тогда решили сосредоточиться на выращивании пшеницы. Шансов было мало, но это был чуть ли не единственный вариант выхода из ситуации. Правильность выбора подтвердилась через пять лет, когда урожайность зерновых возросла с 7,5 центнера с гектара до 15. Параллельно учились продавать зерно. Когда появилась прибыль, появилась и возможность перейти к севообороту с научной точки зрения.

В марте 1998 года образовалось КТ «Мамбетов и К». Сейчас в него входят села Минкесер и Бексеит. В коллективе работают более 200 человек. Посевная площадь возросла более чем в два раза – до 27 тысяч га. Агроформирование выращивает зерновые – пшеницу, ячмень, овес, горох - и масличные – лен, рапс, сою и кукурузу. Зерно выращивают высокого качества. Целенаправленно занимаются сортообновлением. Работают с местной опытной станцией. Являются семеноводческим хозяйством, реализуют семена пшеницы 1-й и 2-й репродукции.

В прошлом году, довольно неблагоприятном для аграриев из-за засухи, урожайность на полях хозяйства достигла 18 центнеров с га. Валовый сбор составил более 278 тысяч центнеров. В целом же, в агроформировании ежегодно собирают от 20 центнеров с гектара.

Помимо растениеводства КТ «Мамбетов и К» занимается животноводством. Путь к успешному разведению племенного скота тоже был непростым. В сложные 90-е имевшееся в совхозе поголовье пришлось раздать людям в качестве зарплаты и сельчанам, которые готовы были участвовать в закупе. В то время совхоз нес колоссальные убытки, исчислявшиеся миллионами. Но Е.Мамбетов был уверен, что рано или поздно будет развивать животноводство.

В 2012 году завезли из США первых 200 нетелей. Уже через год агроформирование провело первый в регионе аукцион, на котором были реализованы 18 бычков на 11 млн тенге. Самым дорогим стал 475-ти килограммовый бычок Гарик. Его оценили в 1,1 млн тенге.

Сейчас поголовье на фермах КТ «Мамбетов и К» составляет свыше 1,5 тысяч голов скота симментальской породы и абердин ангус. Хотя правильнее назвать не фермами, а племенным репродуктором. За годы работы племенное хозяйство КТ «Мамбетов и К» уверенно заняло лидирующие позиции в регионе и получило известность за пределами области.

На этом агроформирование не остановилось и в 2019 году появился современный молочный комплекс стоимостью 2,3 млрд тенге. Завезли на МТФ 711 голов симменталов из Германии. Мощность комплекса позволяет производить три тысячи тонн молока в год. Каждый день на перерабатывающие предприятия отправляются более 10 тонн молока.

В агроформировании понимают, насколько важны профессиональные кадры. Для молодых специалистов создают условия для работы и жизни. Готовы предоставлять жилье и подъемные. Даже выкупили старую гостиницу в селе Минкесер, которую приспособят под жилье для молодых специалистов.

Е.Мамбетов считает, что сельское хозяйство – это не столько бизнес, сколько образ жизни. Иначе в этой непростой отрасли невозможно добиться значимых результатов.

КТ «Мамбетов и К» в регионе заслуженно уважают. О руководителе Еркебулане Мамбетове говорят исключительно, как крепком хозяйственнике, который не забывает о сельчанах. Населенные пункты привел в порядок, построил два мини-центра для дошкольников, оказывает спонсорскую помощь в проведении культурно-массовых мероприятий, спортивной отрасли. В 2019 году Е.Мамбетов стал номинантом премии «Жомарт жүрек – 2019» за активную гражданскую позицию, широкомасштабную благотворительную деятельность в различных направлениях. В прошлом году вместе с петропавловским предпринимателем Дмитрием Шарапаевым занялся облагораживанием территории уникального озера Минкесер.