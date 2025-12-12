РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:48, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как предсказывать паводки: в Астане проходит обучение от ведущих экспертов Нидерландов

    В Астане эксперты из Нидерландов проводят тренинг по гидрологическому моделированию с использованием программного обеспечения wflow, разработанного голландским институтом Deltares, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации РК.

    100 населенных пунктов под угрозой — Костанайская область готовится к паводкам
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Программное обеспечение позволяет моделировать все гидрологические процессы в бассейнах водных объектов, начиная с прогнозирования наводнений и заканчивая пополнением запасов грунтовых вод.

    Как сообщили в ведомстве, в рамках тренинга участники осваивают практические навыки работы в wflow на примере открытых данных бассейна реки Илек в Актюбинской области, а также осуществляют моделирование стока рек с добавлением водохранилищ для оценки сценариев «естественного» и «регулируемого» режимов стока. Особое внимание уделяется калибровке моделей и оценке воздействия изменения климата.

    — Семинар направлен на повышение навыков казахстанских специалистов в сферах прогнозирования и управления паводковыми рисками. Отмечу, что подобные тренинги проходят в Казахстане не в первый раз. Нидерланды обладают передовыми технологиями в области моделирования и прогнозирования гидрологических процессов. Поэтому наше министерство активно сотрудничает с голландскими коллегами в вопросах обмена опытом, научного взаимодействия, внедрения и обучения работе с современными цифровыми системами, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

    Как предсказывать паводки: в Астане проходит обучение от ведущих экспертов Нидерландов
    Фото: Минводы и ирригации РК

    Напомним, в прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации подписало меморандумы о сотрудничестве с Министерством иностранных дел Нидерландов и Делфтским институтом водного образования (IHE Delft). Документы предусматривают обмен опытом в регулировании и использовании паводковых вод, изучение опыта Нидерландов в управлении речными стоками, а также взаимодействие в сфере науки и инновационных технологий в водной отрасли.

    Ранее сообщалось, что почти 70 гидросооружений ремонтируют в Казахстане перед паводками.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Астана Нидерланды Паводки
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают