Как предсказывать паводки: в Астане проходит обучение от ведущих экспертов Нидерландов

Программное обеспечение позволяет моделировать все гидрологические процессы в бассейнах водных объектов, начиная с прогнозирования наводнений и заканчивая пополнением запасов грунтовых вод.

Как сообщили в ведомстве, в рамках тренинга участники осваивают практические навыки работы в wflow на примере открытых данных бассейна реки Илек в Актюбинской области, а также осуществляют моделирование стока рек с добавлением водохранилищ для оценки сценариев «естественного» и «регулируемого» режимов стока. Особое внимание уделяется калибровке моделей и оценке воздействия изменения климата.

— Семинар направлен на повышение навыков казахстанских специалистов в сферах прогнозирования и управления паводковыми рисками. Отмечу, что подобные тренинги проходят в Казахстане не в первый раз. Нидерланды обладают передовыми технологиями в области моделирования и прогнозирования гидрологических процессов. Поэтому наше министерство активно сотрудничает с голландскими коллегами в вопросах обмена опытом, научного взаимодействия, внедрения и обучения работе с современными цифровыми системами, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

Фото: Минводы и ирригации РК

Напомним, в прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации подписало меморандумы о сотрудничестве с Министерством иностранных дел Нидерландов и Делфтским институтом водного образования (IHE Delft). Документы предусматривают обмен опытом в регулировании и использовании паводковых вод, изучение опыта Нидерландов в управлении речными стоками, а также взаимодействие в сфере науки и инновационных технологий в водной отрасли.

