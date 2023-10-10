Как повлияет ситуация на Ближнем Востоке на стоимость нефти

Аналитики видят ограниченное влияние на цены в краткосрочной перспективе, поскольку ни Израиль, ни Газа не являются крупными производителями нефти. Тем не менее, конфликт может повлиять на производство энергоносителей на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на AlJazeera.

После начала боевых действий между палестинским движением ХАМАС и Израилем мировые цены на нефть резко выросли.

В понедельник мировой эталонный сорт Brent Crude подорожал на 4,2% до $88,15 за баррель, а американский эталонный сорт West Texas Intermediate подорожал на 4,3% до $86,38 за баррель.

Рынки потрясли опасения, что конфликт может привести к более широкой региональной нестабильности, поскольку ближневосточный регион является источником крупнейших мировых поставок нефти. Вдобавок к этому, в регионе расположены ключевые транспортные узлы. К примеру, Ормузский пролив известен как самый важный «нефтяной узел» в мире.

Хотя многое будет зависеть от того, как будет развиваться конфликт, аналитики говорят, что немедленное влияние на цены энергоносителей, вероятно, будет ограниченным.

В отличие от скачка цен на нефть в прошлом году, боевые действия между израильскими солдатами и боевиками ХАМАС не затрагивают напрямую нефтедобывающие страны.

В сообщении Morgan Stanley, опубликованном в понедельник, говорится, что краткосрочный риск для поставок нефти невелик, но ситуация может измениться, если конфликт распространится на другие страны.

По мнению Майка Ротмана, президента и основателя Cornerstone Analytics, текущий конфликт не повлияет на мировой спрос и добычу ОПЕК в долгосрочной перспективе, хотя другие факторы, такие как снижение запасов нефти в других странах мира, могут повлиять на цены.

Два ключевых фактора, на которые следует обратить внимание, заключаются в том, вовлекается ли в конфликт Иран или «Хезболла», базирующаяся в Ливане вооруженная группировка, которая является союзником ХАМАСа и Ирана.

В понедельник «Хезболла» заявила, что запустила ракетный залп по Израилю после того, как по меньшей мере трое ее членов были убиты во время израильской бомбардировки.

Иран отрицает свою причастность к внезапному нападению ХАМАСа на Израиль.

Напомним, что на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики. Вчера ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.

На данный момент израильская армия продолжает атаковать позиции ХАМАС в секторе Газа. Военные советуют жителям Палестины бежать в Египет.

Стало известно, что Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа 11 октября.