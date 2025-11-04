«Как после бомбежки»: в КТЖ объяснили демонтаж перрона на вокзале Алматы-1

Пользовательница Threads опубликовала фото, на которых видны груды бетона и строительный мусор.

— Мягко говоря, в шоке — как после бомбежки, — написала она, выразив недоумение состоянием вокзала.

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» пояснили, что в рамках постановления Правительства компания проводит реконструкцию железнодорожных вокзалов на всей территории страны.

Отмечается, что вокзал Алматы-1 является одним из ключевых транспортных узлов страны и важной частью городской инфраструктуры. Ежедневный пассажиропоток составляет более 2,5 тысяч человек. Последняя реконструкция объекта проводилась 18 лет назад.

— По результатам обследования и оценки технического состояния здания и островного перрона установлено, что сооружение требует усиления конструкций и обновления в соответствии с современными стандартами комфорта и безопасности. Железобетонная платформа перрона подлежит полной замене, — ответили в КТЖ.

Фото: Threads

Реконструкция, как уточнили в компании, направлена на модернизацию вокзального комплекса, улучшение условий для пассажиров и повышение уровня безопасности. Обновление включает архитектурные и инженерные решения, соответствующие современным стандартам комфорта и энергоэффективности.

Особое внимание уделяется доступности для маломобильных граждан и внедрению новых стандартов качества обслуживания.

Отметим, что летом этого года железнодорожные вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 были возвращены в ведение национальной компании «Қазақстан темір жолы» (КТЖ). Тогда же сообщалось о планах по их модернизации.

Кроме того, в 2023 году Правительством был утвержден генеральный план развития Алматы до 2040 года, предусматривающий строительство нового железнодорожного вокзала — Алматы-3. Завершение и ввод объекта в эксплуатацию ожидаются в 2026–2027 годах.