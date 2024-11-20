Как получить визу для цифровых кочевников
С 18 ноября 2024 года в Казахстане введен новый тип визы для цифровых кочевников — Neo Nomad Visa. Она предназначена для иностранных граждан, работающих удаленно и совмещающих трудовую деятельность с путешествиями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет индустрии туризма МТС РК.
Neo Nomad Visa открывает новые возможности для путешественников из разных стран мира.
— Она позволяет иностранным туристам оставаться мобильными, работать удалённо в своей зарубежной компании и проживать в Казахстане в течение года. Для получения нового типа визы В12-1 необходимо обратиться в посольство или консульские учреждения РК за границей, — говорится в сообщении Комитета.
Иностранцы, которые хотят совмещать свою работу с путешествиями по Казахстану, могут подать заявление на получение Neo Nomad Visa. Для этого необходимо предоставить несколько документов в ближайшее загранучреждения РК:
- Банковская выписка за последние 6 месяцев, подтверждающая ежемесячный доход свыше 3 000 долларов США;
- Налоговая декларация, выданная компетентным органом страны гражданства;
- Справка о несудимости, выданная органом страны гражданства или постоянного места жительства;
- Медстраховка на срок действия визы;
- Приглашение от туристской компании в Казахстане (не требуется для граждан 48 стран).
Процесс оформления Neo Nomad Visa занимает не более 5 рабочих дней. Виза выдается на срок до 1 года и предусмотрена возможность ее продления. Члены семьи основного заявителя также могут получить визу.
Важно отметить, что по этой визе не предусмотрена возможность трудоустройства в Казахстане. В соответствии со статьей 216 Налогового кодекса РК обязательства у обладателя Neo Nomad Visa по уплате налогов в Казахстане отсутствуют, так как источник его дохода находится за пределами страны.
Ранее мы писали, что Казахстан в последние годы становится одним из мест притяжения «цифровых номадов».
В Министерстве туризма и спорта РК рассказали, какие требования предъявляются к заявителям на получение Neo Nomad Visa.