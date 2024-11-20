Как получить визу для цифровых кочевников

Neo Nomad Visa открывает новые возможности для путешественников из разных стран мира.

— Она позволяет иностранным туристам оставаться мобильными, работать удалённо в своей зарубежной компании и проживать в Казахстане в течение года. Для получения нового типа визы В12-1 необходимо обратиться в посольство или консульские учреждения РК за границей, — говорится в сообщении Комитета.

Иностранцы, которые хотят совмещать свою работу с путешествиями по Казахстану, могут подать заявление на получение Neo Nomad Visa. Для этого необходимо предоставить несколько документов в ближайшее загранучреждения РК:

Банковская выписка за последние 6 месяцев, подтверждающая ежемесячный доход свыше 3 000 долларов США;

Налоговая декларация, выданная компетентным органом страны гражданства;

Справка о несудимости, выданная органом страны гражданства или постоянного места жительства;

Медстраховка на срок действия визы;

Приглашение от туристской компании в Казахстане (не требуется для граждан 48 стран).

Процесс оформления Neo Nomad Visa занимает не более 5 рабочих дней. Виза выдается на срок до 1 года и предусмотрена возможность ее продления. Члены семьи основного заявителя также могут получить визу.

Важно отметить, что по этой визе не предусмотрена возможность трудоустройства в Казахстане. В соответствии со статьей 216 Налогового кодекса РК обязательства у обладателя Neo Nomad Visa по уплате налогов в Казахстане отсутствуют, так как источник его дохода находится за пределами страны.

Ранее мы писали, что Казахстан в последние годы становится одним из мест притяжения «цифровых номадов».

В Министерстве туризма и спорта РК рассказали, какие требования предъявляются к заявителям на получение Neo Nomad Visa.