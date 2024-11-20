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    11:22, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Как получить визу для цифровых кочевников

    С 18 ноября 2024 года в Казахстане введен новый тип визы для цифровых кочевников — Neo Nomad Visa. Она предназначена для иностранных граждан, работающих удаленно и совмещающих трудовую деятельность с путешествиями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет индустрии туризма МТС РК.

    виза для цифровых кочевников
    Фото: kazakhstan.travel

    Neo Nomad Visa открывает новые возможности для путешественников из разных стран мира.

    — Она позволяет иностранным туристам оставаться мобильными, работать удалённо в своей зарубежной компании и проживать в Казахстане в течение года. Для получения нового типа визы В12-1 необходимо обратиться в посольство или консульские учреждения РК за границей, — говорится в сообщении Комитета. 

    Иностранцы, которые хотят совмещать свою работу с путешествиями по Казахстану, могут подать заявление на получение Neo Nomad Visa. Для этого необходимо предоставить несколько документов в ближайшее загранучреждения РК:

    • Банковская выписка за последние 6 месяцев, подтверждающая ежемесячный доход свыше 3 000 долларов США;
    • Налоговая декларация, выданная компетентным органом страны гражданства;
    • Справка о несудимости, выданная органом страны гражданства или постоянного места жительства;
    • Медстраховка на срок действия визы;
    • Приглашение от туристской компании в Казахстане (не требуется для граждан 48 стран).

    Процесс оформления Neo Nomad Visa занимает не более 5 рабочих дней. Виза выдается на срок до 1 года и предусмотрена возможность ее продления. Члены семьи основного заявителя также могут получить визу.

    Важно отметить, что по этой визе не предусмотрена возможность трудоустройства в Казахстане. В соответствии со статьей 216 Налогового кодекса РК обязательства у обладателя Neo Nomad Visa по уплате налогов в Казахстане отсутствуют, так как источник его дохода находится за пределами страны. 

    Ранее мы писали, что Казахстан в последние годы становится одним из мест притяжения «цифровых номадов». 

    В Министерстве туризма и спорта РК рассказали, какие требования предъявляются к заявителям на получение Neo Nomad Visa. 

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК Казахстан Виза Цифровые кочевники Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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