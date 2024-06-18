РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:10, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Какие требования предъявляются к получателям Neo Nomad Visa

    виза
    Фото: Kazinform

    В Министерстве туризма и спорта РК рассказали, какие требования предъявляются к заявителям на получение Neo Nomad Visa, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На сегодняшний день планируется внедрение Neo Nomad Visa. Для этого министерством совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются механизмы реализации и предоставление необходимых документов. Обладателями визы могут стать граждане из топ-50 развитых стран с доходом не менее 3 тыс. долларов США (перечень стран будет уточнен). Также, лица, не имеющие судимости, имеющие арендную недвижимость на территории Казахстана и действующую медицинскую страховку. Кроме того, будет предоставлена возможность продления срока действия визы еще на один год, - сообщили в министерстве по официальному запросу агентства.

    По данным ведомства, для получение визы заявителям будут предъявлены следующие требования (список будет уточняться):

    • старше 23 лет (может быть изменен);
    • отсутствие судимости;
    • наличие законного дохода не менее 3 тысяч долларов;
    • наличие арендованного недвижимого имущества на территории Казахстана;
    • наличие медицинской страховки.

    Отметим, что «Цифровые кочевники» - (digital nomads - с англ. – прим. ред.) - это IT-специалисты, которые работают на стартапах, а также в крупных компаниях в различных сферах. 

    Многие страны делают ставку на привлечение «цифровых кочевников» для того, чтобы помогать развивать цифровизацию и выводить государство на новый уровень. Казахстан в последние годы становится одним из мест притяжения «цифровых номадов».

    Спецстатус для цифровых кочевников предложил ввести депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев.

     

    Теги:
    Казахстан Виза Развитие IT технологий в Казахстане Общество Цифровые кочевники
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!