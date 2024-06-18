Какие требования предъявляются к получателям Neo Nomad Visa

В Министерстве туризма и спорта РК рассказали, какие требования предъявляются к заявителям на получение Neo Nomad Visa, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На сегодняшний день планируется внедрение Neo Nomad Visa. Для этого министерством совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются механизмы реализации и предоставление необходимых документов. Обладателями визы могут стать граждане из топ-50 развитых стран с доходом не менее 3 тыс. долларов США (перечень стран будет уточнен). Также, лица, не имеющие судимости, имеющие арендную недвижимость на территории Казахстана и действующую медицинскую страховку. Кроме того, будет предоставлена возможность продления срока действия визы еще на один год, - сообщили в министерстве по официальному запросу агентства.

По данным ведомства, для получение визы заявителям будут предъявлены следующие требования (список будет уточняться):

старше 23 лет (может быть изменен);

отсутствие судимости;

наличие законного дохода не менее 3 тысяч долларов;

наличие арендованного недвижимого имущества на территории Казахстана;

наличие медицинской страховки.

Отметим, что «Цифровые кочевники» - (digital nomads - с англ. – прим. ред.) - это IT-специалисты, которые работают на стартапах, а также в крупных компаниях в различных сферах.

Многие страны делают ставку на привлечение «цифровых кочевников» для того, чтобы помогать развивать цифровизацию и выводить государство на новый уровень. Казахстан в последние годы становится одним из мест притяжения «цифровых номадов».

Спецстатус для цифровых кочевников предложил ввести депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев.