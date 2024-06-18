Какие требования предъявляются к получателям Neo Nomad Visa
В Министерстве туризма и спорта РК рассказали, какие требования предъявляются к заявителям на получение Neo Nomad Visa, передает корреспондент агентства Kazinform.
- На сегодняшний день планируется внедрение Neo Nomad Visa. Для этого министерством совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются механизмы реализации и предоставление необходимых документов. Обладателями визы могут стать граждане из топ-50 развитых стран с доходом не менее 3 тыс. долларов США (перечень стран будет уточнен). Также, лица, не имеющие судимости, имеющие арендную недвижимость на территории Казахстана и действующую медицинскую страховку. Кроме того, будет предоставлена возможность продления срока действия визы еще на один год, - сообщили в министерстве по официальному запросу агентства.
По данным ведомства, для получение визы заявителям будут предъявлены следующие требования (список будет уточняться):
- старше 23 лет (может быть изменен);
- отсутствие судимости;
- наличие законного дохода не менее 3 тысяч долларов;
- наличие арендованного недвижимого имущества на территории Казахстана;
- наличие медицинской страховки.
Отметим, что «Цифровые кочевники» - (digital nomads - с англ. – прим. ред.) - это IT-специалисты, которые работают на стартапах, а также в крупных компаниях в различных сферах.
Многие страны делают ставку на привлечение «цифровых кочевников» для того, чтобы помогать развивать цифровизацию и выводить государство на новый уровень. Казахстан в последние годы становится одним из мест притяжения «цифровых номадов».
Спецстатус для цифровых кочевников предложил ввести депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев.