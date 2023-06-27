Спецстатус для цифровых кочевников предложил ввести мажилисмен Казанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе интервью для информационно-аналитической программы «Новое время» телеканала Jibek joly депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев рассказал о специальном статусе «Цифровые кочевники», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если коротко говорить, то мы в этом вопросе отстаем от мирового тренда, к сожалению. Собственно говоря, это и побудило меня написать этот депутатский запрос. Потому что борьба за цифровых кочевников, представителей IT-индустрии, которые сейчас экстерриториальны, не привязаны к территориям. Они мигрируют по всему миру, что-то создают. Я столкнулся с ребятами из Карагандинской области, которые давно уехали в Европу. Находясь в Болгарии, они пишут какие-то части мультфильмов для Disney. Вот, казалось бы, абсурд: США, Караганда и Болгария. И вот как раз цифровые кочевники, они гуляют везде – они экстерриториальны», - сказал Павел Казанцев.

По словам мажилисмена, на сегодня 35 стран мира предоставляют такие визы. Это уже стало мировым трендом.

«Германия, Испания, также некоторые страны постсоветского пространства, прибалтийские страны, Эстония, Грузия и Кыргызстан. Благоприятный климат – это благоприятный визовый режим. Для того, чтобы находиться в стране больше определенного срока, ну там на 90 дней условно, ты должен трудоустроиться, легализовать себя. «Номады» или «кочевники», они вне этих рамок. Они не хотят куда-то устраиваться, они приезжают и начинают что-то создавать, находить партнеров или даже какие-то рабочие места, для того чтобы реализовать какой-то проект. Появляется проект – появляются деньги», - добавил он.

Как отметил спикер, все, что необходимо – это отрегулировать миграционное законодательство.

«Среди сегодняшних релокантов, то есть потенциальных номадов, есть не только россияне. Многие мои коллеги задают этот вопрос. Давно принятые законодательные уровни есть в Германии, Португалии и т.д. Они тоже за российских релокантов борются? Нет, конечно. Посмотрите, сейчас идет перезагрузка по креативным специалистам в Индии. Индия уже давно заполнила своими специальностями Силиконовую долину на уровне работников. Возьмем ту же самую Беларусь, где очень много айтишников, которые работают на международных проектах. Наши многие программисты действительно дистанционно пользуются услугами белорусских айтишников. То есть, это международный мировой тренд, который экстерриториален и находится вне каких-то страновых обозначений», - отметил Павел Казанцев.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Казахстане разработают и внедрят специальную визу для цифровых кочевников «Neo Nomad Visa».