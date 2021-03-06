Как получить льготный кредит, рассказали туркестанским аграриям

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения своевременного и эффективного использования средств аграриями Туркестанской области проведена встреча с предпринимателями Казыгуртского, Толебийского, Сарыагашского, Келесского, Тюлькубасского, Сайрамского районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Кредит с низкой процентной ставкой, выделяемый на весенне-посевные работы, может позволить себе любой хозяйственник. Получить льготный кредит можно через АИО «Оңтүстік» и МФО «Ырыс».

Соответствующие специалисты проводят разъяснительную работу с местным населением о том, как получить 5-процентный кредит.

«Кредитование, финансирование весенне-полевых работ осуществляется в соответствии с требованиями. Сданные документы рассматриваются в максимально короткие сроки, без каких-либо комиссионных затрат. Основной долг и проценты по кредиту заемщик погашает в конце срока», - сказал председатель правления Регионального инвестиционного центра «Оңтүстік» Мухтар Алимханулы.

Средства, выделяемые на посевные, уборочные работы, предоставляются физическим лицам, крестьянским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для всех видов культур, имеющих приоритетное направление. Получить кредит могут все. Главное, чтобы в кредитной истории не было нарушений, и обязателен бизнес-план.